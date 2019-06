Xosé C. Fernández: "Una línea directa de AVE permitirá hacer Vigo-Ourense en 25 minutos"

El ingeniero técnico y experto en alta velocidad afirmó en una conferencia que frente a la vía por Cerdedo, la más rápida y barata es por Ribadavia y Mondariz

El ingeniero técnico de obras públicas Xosé Carlos Fernández Díaz impartió en la noche de ayer una conferencia en el Liceo de Ourense, sobre la situación de los trenes de alta velocidad y el ferrocarril en general en Galicia, en la que, junto con un profuso estudio del estado de las obras de llegada del AVE a Ourense, abordó la necesidad de que esta provincia "solicite al Ministerio de Fomento que se construya una línea LAV (Línea de Alta Velocidad) directa de Ourense a Vigo", señaló que si se elige la ruta elegida por él por Ribadavia y Mondariz , podría reducir a 25 minutos el tiempo total de viaje en tren entre la ciudad de As Burgas y Vigo, señaló.Esto sí, ese tiempo se conseguirá, explicó utilizando el trazado que él defiende como técnico en obras pública y no el de Cerdedo, "y cuando se utilicen los verdaderos trenes de alta velocidad ,y estos y circulen a 300 kilómetros por hora".En su ponencia explicó sobre que "se necesita una línea directa de LAV Vigo-Ourense, porque Fomento no ha diseñado ninguna línea directa; no tiene un estudio ni proyecto para unir de forma directa Vigo y Ourense , y lo que ha estudiado el ministerio es solo una línea que uniría O Carballiño, (a 25 kilómetros, al noroeste de Ourense), con Barro (que dista 10 kilómetros al norte de Pontevedra ), lo que separara 31 kilómetros al norte el trazo teórico directo entre Vigo y Ourense", afirmó el ingeniero.Por otro lado y según el estudio propuesto por este Xosé Carlos Fernández, conocido por sus conferencias y libros sobre planes proyecto y obras y todo lo relacionado con material ferroviario, la solución "Vigo a Ourense vía Cerdedo incrementaría el coste del viaje un 39%, dado que son 114 kilómetros de distancia, mientras que la solución directa por el norte de Ribadavia y Mondariz son 82 kilómetros".Por otro lado abundó en que los tiempos de 25 minutos, en este último caso de la opción que el defiende, serían de 20 minutos, es decir un mínimo de 45 si se utilizan la propuesta de Cerdedo, con el agravante indicó el técnico, de que dado que un 33% de ese trazado pertenece al Eixo Atlántico y no es apto para los auténticos y definitivos trenes de alta velocidad, que son los que circularán en su momento entre los 300 y los 350 kilómetros por hora, también se retrasa el recorrido.En su estudio sobre esa propuesta de línea directa de LAV por Ribadavia y Mondariz para unir Ourense y Vigo en 25 minutos, Xosé Carlos Fernández Díaz, añadió que este itinerario, permitirá que los trenes "continúen hasta Pontevedra y Vilagarcía e incluso a Santiago de Compostela".Por otro lado "los tiempos de Vigo a Ourense con la línea por Cerdedo no serán competitivos con la autovía", señaló. También considera que ese itinerario de conexión entre las dos ciudades del sur gallego por la vía de Cerdedo "no atraerá viajeros de Portugal , y los viajes a Madrid vía Cerdedo, "rondarán o pasarán en su día las tres horas.Este fue uno de los apartados de una conferencia tan amplia como exhaustiva en la que también se dieron a conocer todos los plazos previstos, para la legad de los Aves a Ourense que fija inicialmente en 2021, y de la marcha de las obras.https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2019/06/06/xose-c-fernandez-linea-directa/2118866.html