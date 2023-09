Fomento da portazo a la reforma del segundo tramo de la circunvalación

El departamento estatal defiende que la alternativa elegida, la número uno, es "la más favorable desde el punto de vista ambiental, económico, territorial y funcional". Y además lo hace incidiendo en que la infraestructura propuesta ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental "favorable" por parte del Ministerio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las fuentes consultadas indican que la alternativa en cuestión ya está en fase de desarrollo y que en la tramitación previa "se han seguido todos los trámites dispuestos por la legislación vigente". El calendario de ejecución y el presupuesto todavía están por perfilar, pero los responsables del Ministerio aseguran que, "una vez se apruebe definitivamente el proyecto de construcción, se licitarán las obras y se adjudicarán" por un presupuesto "estimado" de cien millones de euros.

Oposición vecinal

La postura del departamento ha caído como un jarro de agua fría en el colectivo vecinal que reclama una reformulación del trazado. Especialmente los vecinos de varios lugares de Xeve y Bora, donde se estima que el vial afectará a más de 64 edificaciones y patrimonio etnográfico (entre las que se encuentran dos mámoas ubicadas en el Monte Barburiña).

Mari Carmen Tenorio y Lucía Pazos, vecinas de Bora, subrayan que la propuesta de trazado recibió unas 16.800 alegaciones y que, hoy por hoy, todavía no han recibido "ninguna respuesta por parte del Ministerio". Algo que les encrispa todavía más cuando recuerdan que en 2015, en una reunión a la que asistieron con responsables de Fomento y Carreteras, "se acordó que no se haría nada sin contar con los vecinos".

Las portavoces aseguran que el director del proyecto les informó de que el tramo en discusión tenía otras "alternativas mejores" de las que finalmente pasaron el filtro. Por ello y porque consideran que el tramo es lesivo "por su impacto a viviendas, medioambiente y patrimonio", el colectivo vecinal ha decidido iniciar los trámites para elevar sus quejas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, un canal por el que cualquier ciudadano de la UE puede forzar el pronunciamento de la Eurocámara sobre un asunto concreto.

Los afectados, que se reúnen con carácter semanal, han empezado a recabar la documentación necesaria porque, aunque la obra va para largo, pretenden quemar este cartucho a tiempo. "Estamos volcados en ello", aseguran las portavoces a este periódico.

Los vecinos denuncian que el trazado propuesto divide las parroquias y consideran desorbitada la afección de las infraestructuras vinculadas a la obra, entre las que se encuentran tres viaductos y dos enlaces. Además, vecinas como Estela Eirín, residente en Xeve, ponen en duda la funcionalidad de la circunvalación: "No va a mejorar el tráfico y si se hubiera liberalizado la autopista hasta Curro probablemente no se hubiera gastado dinero. Además, no tiene conexión con el polígono de O Campiño y, mientras en este tramo plantean dos enlaces, en el siguiente (entre Pilarteiros y Curro) no plantean ninguno. No tiene mucho sentido", critica Eirín.

Características

El vial en cuestión tendrá una longitud de cinco kilómetros y transitará por los municipios de Pontevedra y Cerdedo-Cotobade, afectando de forma directa o indirecta a los núcleos de A Cardosa, Corval, O Teso, Leirados, A Ermida, Pilarteiros, Xamín, O Quinteiro, As Pontes y Carabelos. Al sur conectará con el tramo en construcción de la autovía, que une A Ermida con Vilaboa, y al norte prevé enlazar con el tercer tramo de la A-57, que unirá Pilarteiros con Curro.

El vial contempla la construcción de tres viaductos para «salvar depresiones del terreno, facilitar la integración paisajística y minimizar la afección a edificaciones», reza el proyecto. Uno de ellos se elevará sobre el Rego de Cardosa, otro sobre el Rego de Xanín, y el tercero, el más largo, sobre el río Lérez. Además, la obra incluye tres enlaces: uno entre A Ermida y la PO-532 (carretera de Ponte Caldelas), otro intermedio con la N-541 (carretera de Ourense) y un tercero entre Pilarteiros y la PO-223 (carretera de Campo Lameiro).

Fechas de ejecución

El tramo fue diseñado para operar a una velocidad de 100 kilómetros por hora, aunque todavía habrá que esperar (bastante) para el inicio de las obras y mucho más para su puesta en funcionamiento. El proyecto no cuenta (todavía) con consignación presupuestaria y cabe recordar que el primer trayecto, en construcción entre Vilaboa y A Ermida, lleva tres modificaciones del trazado y casi ocho años de ejecución. De hecho, su presupuesto ha terminado en los 65,3 millones de euros, 5,8 millones más de lo previsto inicialmente.

La alternativa 2, que fue rechazada en los trámites previos, sería un trazado más exterior que se aleja, en su enlace intermedio, del núcleo de Carabelos y se acerca al de O Couto (enlace con la N-541). Tendría una longitud de 6,3 kilómetros y dos viaductos, uno de 810 metros de longitud sobre el río Almofrei y otro de 630 metros sobre el Lérez.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/fomento-da-portazo-reforma-segundo-tramo-circunvalacion/202309021846001269149.html