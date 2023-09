Luz Prado, diseñadora natural de Barro, presenta a súa nova colección Ardora bañada con máis de 6000 cristales de Swarovski.

O próximo sábado 16 de septembro a diseñadora Luz Prado, dona e xerente da marca Luz Prado Moda presentará súa nova colección de moda no Pazo de Mos. O Mar de Ardora inspira esta colección, que está bañada con mais de 6000 cristales de Swarovski, fusionándose co traballo artesanal dos encaixes de Camariñas, creando así unha colección de tres pezas únicas.



A colección Ardora desfilará no Pazo de Mos, despois do concurso de noveles deseñadores, organizados polas palilleiras de Mos.

O evento comezará as 20:30h , as entradas son gratuitas e todos os interesados poden asistir con

reserva previa en pazodemos.org ou ben no tlf 639 300 974

https://www.pazodemos.org/