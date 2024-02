A Deputación destina preto de 240.000 € para que Pazos, Barro e Redondela impulsen e melloren as súas infraestruturas deportivas

Trátanse dos primeiros recursos aprobados do Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas promovido polo goberno de Luis López e dotado cun orzamento de 4 millóns de euros

A Deputación acaba de aprobar en Xunta de Goberno os primeiros recursos do Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas con axudas que ascenden a preto de 240.000 € para os concellos de Pazos de Borbén, Barro e Redondela. Este plan, promovido polo goberno de Luis López e dotado cun orzamento de 4 millóns de euros, permitirá que os concellos da provincia poidan “construír novas instalacións de uso deportivo, modernizar, remodelar ou mellorar as existentes e adquirir equipamentos, material ou terreos para uso deportivo”, detallou o presidente.

O Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas está aberto aos 59 concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes, que aínda poden solicitar beneficiarse das súas axudas. Tanto Pazos, como Barro e Redondela benefícianse xa da contía máxima aprobada para cada concello no marco deste plan extraordinario. Deste xeito Barro recibirá 38.274 € para acometer a substitución da cuberta do pavillón polideportivo.

Pola súa banda, o goberno provincial tamén aprobou destinar a Pazos de Borbén 35.123 € para o proxecto de cuberta da pista de pádel, unha actuación que ascende a 62.674 € e que, tal e como informou o presidente Luis López, “imos financiar ao 100% xa que a estes recursos do Plan de Infraestruturas Deportivas que aprobamos hoxe hai que engadir outros 27.551 € que destinamos xa a través do Plan +Provincia”.

O mesmo acontece con Redondela, onde a Deputación de Pontevedra financiará o 100% da obra de substitución de céspede artificial no campo de fútbol de Chapela que ascende a 330.118 €. Así, aos 163.615 € que a Xunta de Goberno da institución provincial aprobou para esta obra no concello a través do Plan de Infraestruturas Deportivas hai que engadir outros 166.000 € ao abeiro da liña 1, de investimentos, do Plan +Provincia.