Barro réndese ao espírito entroideiro coa tarde de murgas

Murga do Naveiro, Equipo Ja e Os do Val do Lérez puxéronlle humor á ultima xornada da programación, na Nave da Música



Cor, risas e, sobre todo, moita retranca. Así viviu Barro o que foi o broche de ouro á súa programación do Entroido, coa celebración do V Festival de Murgas, no que participaron Murga do Naveiro, Equipo Ja e Os do Val do Lérez.

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

A xornada, que tivo lugar na Nave da Música durante a tarde deste domingo, foi un auténtico despregue de inxenio, dende o salón de beleza da Murga do Naveiro ata a perruquería do Equipo Ja, quenes entoaron aquilo de "tu calva tiene tres pelos/ tres pelos tiene tu calva" ou a súa particular adaptación de Duro de pelar, en versos dirixidos cara diferentes figuras políticas que espertaron as gargalladas dos asistentes.

JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Pola súa banda, Os do Val do Lérez centraron tamén as súas críticas no expresidente da Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, nunha cita que atraeu a decenas de persoas, e que fixo fronte ao mal tempo a cuberto, consolidándose no municipio coma unha das máis valoradas.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarca-de-pontevedra/barro-rendese-ao-espirito-entroideiro-coa-tarde-murgas/202402260918041293580.html