O Concello de Barro organiza unha charla informativa para axudar a previr ataques de vespa velutina en persoas e animais e as pautas de actuación no caso de picaduras.



Sábado 2 de marzo ás 19:30 h no Salón de Plenos do Concello de Barro

https://barro.es/2024/02/27/charla-sobre-a-prevencion-de-ataques-de-velutinas-en-persoas-e-animais/