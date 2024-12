José Flores, xerente da área sanitaria, garante a atención médica en Barro

O xerente da área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores, saíu este venres ao paso das protestas veciñais en Barro asegurando que o centro de saúde mantén a normalidade asistencial coas súas dúas prazas de médico de familia cubertas por facultativos titulares en propiedade.

"Non existe ningún problema real que motive unha preocupación fundada", subliñou Flores, quen explicou que a situación desta semana, que motivou a concentración veciñal, foi consecuencia dunha coincidencia excepcional: mentres un dos médicos gozaba das súas vacacións regulamentarias, o outro facultativo tivo que ausentarse por motivos persoais urxentes.

Ante esta circunstancia, a área sanitaria activou un dispositivo especial para garantir a presenza dun médico de familia de luns a xoves, segundo sinala.

O centro de saúde de Barro experimentou melloras significativas nos últimos meses, explica Flores Arias. A máis destacada foi a incorporación dun pediatra tras varios anos sen este servizo especializado.

O novo facultativo, que se incorporou despois do verán, comparte a súa actividade co centro de saúde de Monte Porreiro, establecendo así unha atención pediátrica continuada que beneficia á poboación infantil da zona.

Ademais, o cadro de persoal viuse reforzado cunha terceira enfermeira, que se suma ás dúas xa existentes, para dar apoio específico nos días de consulta pediátrica, mellorando así a calidade asistencial do centro.

O xerente, quen mantivo unha conversa telefónica co alcalde Xosé Manuel Fernández Abraldes hai dous días para informalo da situación, recoñeceu a problemática xeral que afecta a todo o sistema sanitario: "Non temos unha lista de substitutos agardando para cubrir as ausencias dos médicos de familia".

Non obstante, destacou o "esforzo exemplar" dos facultativos da área sanitaria, que colaboran de forma activa para garantir a atención sanitaria en situacións excepcionais.

Flores fixo fincapé en que a área sanitaria está a utilizar todas as ferramentas ao seu alcance para manter a calidade asistencial, e subliñou que situacións como a desta semana son "puntuais" e resólvense grazas á coordinación entre profesionais e á reorganización dos servizos dispoñibles.

As medidas adoptadas permitiron que os veciños de Barro seguiran contando con atención médica durante toda a semana, minimizando así o impacto das ausencias temporais dos facultativos titulares.

