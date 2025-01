¿Para cuándo la gratuidad del tramo a Curro de la AP-9?

¿A qué esperan para anular el peaje en el trayecto Curro-Pontevedra de la AP-9? No hay excusas. Es la fórmula más económica para las administraciones en estos momentos ya que evitaría la urgencia del último tramo de la A-57 y también acallaría las voces sobre la autovía a Vilagarcía que la Xunta guardó hace más de una década en el cajón del polvo.

Pedro Blanco y Abel Losada han escabullido la respuesta a esta demanda de todo O Salnés, pese a que la decisión tendría un coste mínimo en tanto que a partir del miércoles, 1 de enero, los viajeros recurrentes tendrán una bonificación del 75% en los peajes siempre que realicen veinte o más recorridos al mes de ida y vuelta. O sea que cada coche tendría que pagar unos 75 céntimos por la ida y vuelta.

El cálculo está más que hecho y no ha sido más complejo que una regla de tres, pero sepan que la concesionaria no da puntada sin hilo, pues también en dos días va a subir el precio de sus tickets desde Tui a Ferrol, por lo que no va a perder ni un euro de ingresos con respecto al presente año.

Basten estos simples argumentos para poner sobre la mesa la discriminación de O Salnés en cuanto a infraestructuras viarias ya que hace casi un cuarto de siglo que el mapa de carreteras es inalterable en la comarca, pues las últimas grandes obras consistieron en la circunvalación de Vilagarcía por parte del Estado y la AG-4.1 de la Xunta.

Desde aquel momento, nada de nada, excepción hecha de los parches en la PO-531 y poco más. Demasiado barata le sale la comarca al Ministerio de Óscar Puente.

Con todo, la idea de suprimir el peaje en este tramo parece que ya ha hecho sucumbir a muchos socialistas y a los populares se les hace la boca agua con solo mentar esta posibilidad porque les ahorra el bochorno de tener que justificar la inversión en los cuatro carriles interglorietas (Curro-Godos).

Pero una vez más, el papel se ha adelantado. Y el BOE, herramienta que dicen usar con tino en el Gobierno, ya ha hecho trizas los argumentos de unos y otros, al no mencionar en su último decreto que existe un tramo de AP-9 entre Pontevedra y la macrorrotonda que confluye en Barro y Meis.

Con todo, aún se está a tiempo de rectificar. Se hace muchas veces en ese boletín que lleva anunciando obras en todo el territorio nacional desde el siglo XVIII.

Y si no quieren reconocer el error basta con proponer una addenda a la orden del Ministerio por el que se anuncia la rebaja de los peajes a quellos que utilicen a diario la autopista del Atlántico.

Es el momento de reivindicar este derecho con toda la fuerza. En O Morrazo lo consiguieron hace más de un cuarto de siglo y hace ya unos años que también gozan de dicho privilegio quienes conducen desde Redondela a Vigo o viceversa. Toca ahora en O Salnés. Los conductores privados y de transporte público no tienen más alternativas. Circular por la PO-531 retrasa los viajes una eternidad. Son demasiados coches para una carretera que ya se diseñó con el plan de las radiales, pero ahora con una línea contínua que obliga a circular como por el centro de una ciudad. Tercermundista.

https://www.farodevigo.es/arousa/2024/12/29/gratuidad-tramo-curro-ap-9-112980162.html