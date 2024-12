Las carreteras de la provincia registraron en lo que va de este año 31 fallecidos

Con motivo del Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, Pontevedra celebró ayer un minuto de silencio ante el edificio de la Subdelegación del Gobierno. En este emplazamiento, el subdelegado, Abel Losada, reconoció que «este año está siendo, en términos numéricos, malo, porque se ha incrementado ligeramente el número de fallecidos».

Informó de que van en lo que va de año 31 muertes en el conjunto de la provincia y que «es el peor dato desde el año 2020». «Esto significa que tenemos que intensificar el esfuerzo, pedir prudencia y, desde luego, estar atentos a lo que son unas cifras negativas», dijo.

El dato es especialmente malo en las vías interurbanas, con 22 fallecidos, mientras que en los cascos urbanos se produjeron nueve. «Hemos retrocedido varios años», afirmó el socialista.

Hay otro mensaje muy importante en relación con el número de víctimas, que es que las vulnerables, ciclistas, motociclistas y peatones, han supuesto 13 fallecidos en lo que va de año.

«El esfuerzo de la DGT y del subsector de Tráfico de la Guardia Civil está especialmente centrado en prevenir los comportamientos de los usuarios de las vías», señaló Abel Losada.

En cuanto a las causas de los accidentes, «una mayoría abrumadora» está vinculada a las distracciones y al exceso de velocidad, que supusieron 16 de los fallecidos, el 52% de las muertes.

«Ningún otro factor tiene un resultado remotamente parecido y quiero resaltar dos cuestiones: las inclemencias meteorológicas, que dificultan la conducción, que han tenido un peso muy escaso, con solo un fallecido, y el estado de las vías de todas las administraciones, que no ha estado relacionado con ningún fallecimiento», subrayó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra. «Siempre es necesario un mayor esfuerzo por parte de las Administraciones a la hora de mejorar las infraestructuras, pero no conviene desviar el foco y poner la atención allí donde no están las causas de estos accidentes», dijo.

Asimismo, recordó que «desde la Administración pondremos todo el esfuerzo posible y queremos pedirle a los conductores, peatones, ciclistas… prudencia y respeto a las normas, que es el elemento fundamental que permite luchar contra la siniestralidad vial».

En la concentración estuvo presente la jefa provincial de Tráfico, Paula Yubero, que informó de que en vías interurbanas, según cifras provisionales hasta el 30 de octubre, tuvieron lugar 859 accidentes con víctimas (mortales y no mortales), con un aumento de 80 siniestros.

Sobre las medidas que se llevarán a cabo para el puente de diciembre y Navidad, indicó que en los períodos vacacionales siempre se llevan a cabo operaciones especiales y se restringe circulación de camiones de determinado tonelaje, se suspenden las obras salvo las urgentes y se lleva una intensificación de la vigilancia de tráfico. Además, está prevista una campaña especial de vigilancia de alcohol y drogas.