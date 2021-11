Suben a 15 los hospitalizados por covid en el área de Pontevedra, 2 críticos

Desde el sábado los restaurantes tienen que pedir el certificado covid. En la imagen, Il Piccolo en Pontevedra CAPOTILLO

Galicia supera ya los cinco mil casos activos de covid en una sexta ola que sigue avanzando. En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés los nuevos contagios diarios se mantienen en torno a los 50 desde hace cinco días, no alcanzando la explosividad que se da en las de Vigo y Ourense. No obstante, el territorio registra, según el informe del Sergas de este lunes, 456 infecciones activas, con 48 nuevos contagios en una jornada en la que se han hecho 807 PCR. Desde principios de septiembre no se realizaban tantas pruebas diagnósticas a través de PCR.

La presión hospitalaria de enfermos de coronavirus empieza a notarse, aunque la subida es lenta. En Pontevedra y O Salnés hay 15 pacientes ingresados. De ellos, son 13 en planta de dos centros (11 en Montecelo y 2 en el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía) y 2 críticos en la unidad de cuidados intensivos (uci) del principal hospital del Chop. El resto de infectados, 441, tienen síntomas leves o son asintomáticos y están en sus domicilios. Desde principios de noviembre y hasta mediados de mes hubo cero o un hospitalizado por covid.

El repunte de casos de covid ha conllevado también la primera muerte en dos meses. Se comunicó este domingo y fue un hombre de 92 años y con otras patologías de base que estaba ingresado en Montecelo. Es la víctima mortal número 206 en el área de salud desde que se inició la pandemia, en marzo del 2020. Desde entonces, las personas que han superado la enfermedad y se han curado son 21.415.

Respecto a la incidencia acumulada por concellos, O Grove y Forcarei siguen por encima de los 250 casos de covid por cien mil habitantes a 7 días, con 10 y 23 positivos en la última semana, respectivamente. En la horquilla de 125 a 250 a 7 días figuran Vilagarcía, Bueu y Ribadumia. En Pontevedra, con 120 infecciones activas (-2), la incidencia a 7 días está en la horquilla de 75 a 125 por cien mil.

