Aroa Outón: La pintora gallega que revoluciona el arte con una mirada rural y feminista

Desde que era pequeña, Aroa Outón mostró un gran interés por la pintura. La gallega recuerda que "unha profesora fixouse en que eu atendía máis as cousas artísticas que a coñecemento do medio", dice entre risas esta pintora que está revolucionando el arte con una mirada feminista y rural.

La naturaleza y las mujeres son partes claves de su vida. Aroa vive en Perdecanai, una pequeña parroquia pontevedresa de mil habitantes en una familia donde la figura de la mujer es muy importante: "Fun criada por mulleres. Eu vivo coa miña avoa e coa miña nai, que é solteira, e sempre me transmitiron valores de empoderamento", señala Outón.

La naturaleza también es otra de sus grandes influencias, y ella misma se define como "unha abanderada do rural". "As miñas raices están ligadas ao que pinto, hai que amalo porque dáme moita inspiracion vivir aquí, rodeada de campo e de animais, dáme moita felicidade e quero transmitilo na miña obra", cuenta la joven.

Para Aroa Outón, "os valores dunha persoa deben transmitirse na súa obra". Por eso para la pintora el arte tiene que tener mensaje y transmitir los pensamientos de la persona que está detrás. Así, la obra de la pintora tiene un marcado carácter feminista que ensalza el rural y su vida diaria.

Su formación empezó en clases extraescolares, pero en su adolescencia empezó a tomar lecciones que le sirvieron para mejorar su técnica y también para aprender a través de la obra de otros grandes artistas como por ejemplo Monet. Aunque no es su estilo, el impresionismo fue influyente para la joven, que destaca especialmente por el uso del color y el uso de la pintura: "Eu podo ter unha cagada de debuxo, pero cos pinceis o soluciono", comenta Aroa entre risas.

Aunque su carrera apuntaba hacia las bellas artes, ese interés en conocer y estudiar el arte la llevó a estudiar Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela: "Gústame coñecer e gústame investigar. A carreira deume a posibilidade de coñecer máis sobre artistas e técnicas, abriume os ollos. Esas influencias están presentes na miña arte."

Espazo Brétema

Fruto de este interés por la divulgación nació Espazo Brétema, un proyecto que la joven integra junto a cinco compañeras de carrera: "Somos unha panda de mamarrachas (ríe). O integramos Sandra Capelo, Jennifer Novoa, Tania Dorribo, Marina Loureiro e eu. Cando rematamos a carreira decidimos facer algo que nos enchese."

Estudiando historia del arte, las jóvenes se dieron cuenta de había una problemática a la hora de difundir el arte que se hace en Galicia en la actualidad: "Queremos poñer en relevancia o que se fai agora ligado á terra e claro, sendo mulleres difundimos tamén a figura feminina. O obxectivo é poñer o patrimonio artístico en relevancia. Temos unha web e facemos entrevistas, tamén subimos cousas as redes. Son plataformas de hoxe en día que serven para difundir o noso patrimonio."

Aroa prefiere no pensar mucho en el futuro ya que siempre es incierto, pero tiene claro que le gustaría seguir dedicándose a la pintura y a la divulgación a tiempo completo, para continuar haciendo realidad el sueño de aquella niña a la que no le gustaba coñecemento do medio: "O outro día vi en Twitter a unha persoa que preguntaba que queriamos ser de pequenos e que somos agora. Púxome moi feliz pensar en que eu quería ser pintora e agora sono.", concluye esta gran artista llamada Aroa Outón

