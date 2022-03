Un accidente de tráfico en la localidad pontevedresa de Barro que esconde un homicidio premeditado

El pasado jueves en la parroquia de Barro, en Pontevedra (Galicia) ocurría un trágico accidente en el que se han visto involucrados José y Jéssica, dos vecinos de esta localidad. Un aparente accidente de tráfico que se convierte en un probable homicidio. El juzgado de instrucción número 1 de Caldas de Reis (Pontevedra) proclamó el ingreso en prisión de José Eirín, el hombre de 41 años que conducía uno de los vehículos accidentados. Los agentes al acudir al lugar, detectaron de primeras indicios totalmente incompatibles con un accidente de tráfico sospechando que este vecino colisionó su coche premeditadamente contra el de Jéssica Méndez.

Estos dos vecinos se conocían e incluso sus familias tenían muy buena relación. Los dos accidentados nunca fueron pareja ni tuvieron ningún tipo de relación sentimental. Pero, actualmente se ha conocido que el la acosaba hasta el punto de que ella tuvo que cambiar el número de móvil y llevar a cabo otras medidas por la insistencia de él.

Un acoso que los vecinos de la propia localidad desconocían pero las familias si eran conscientes.

Según el alcalde de la localidad gallega ninguna actitud previa pudo premeditar este accidente. Tampoco se lo esperaban las familias. Si constaba una denuncia por parte del padre de Jéssica hace un año aproximadamente en la que acusaba a José de pinchar las ruedas del vehículo de su hija.

¿Será considerado caso de violencia de género?

Se han confirmado todos los indicios de que se trata totalmente de un caso de violencia de género y aunque la subdelegación del Gobierno no lo tratará como tal al no haber relación entre ellos, el pueblo gallego de Barro de manera voluntaria decretarán varios días de duelo después del funeral. Desgraciadamente no es la primera vez que esta localidad sufre la pérdida de algún vecino por violencia.

El pueblo sufrió otro suceso violento en 2014

En 2014 un hombre mató a su mujer y después se suicidó siendo el primer caso de violencia de género en esta localidad. Ocurrió exactamente un año a priori de que el actual alcalde tomara posesión del cargo en 2015.

Por ello colectivos feministas han organizado movilizaciones en toda Galicia mostrando repudio ante la muerte violenta de Jéssica Méndez. Las principales concentraciones han tenido lugar en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago Ferrol, Vigo y Vilagarcía. Vecinos de Barro también se concentraron el lunes como muestra de indignación y ayuda.

