"Grazas ao servizo de Teleasistencia xa nunca máis me sentín soa na casa"

Maruxa Lareu lleva más de 20 años utilizando el botón rojo de Cruz Roja, un dispositivo que ayuda a casi 400 personas en el municipio pontevedrés y a más de 500 en toda la comarca

servicio de Teleasistencia de Cruz Roja atiende en la ciudad de Pontevedra a 399 personas. Una cifra que asciende hasta las 519 en toda la comarca (la Boa Vila, Poio, Ponte-Caldelas, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Vilaboa, Barro y Campo Lameiro). En lo que va de año, este colectivo tuvo que dar respuesta a más de 180 emergencias en el municipio y más de 230 en todo el área de influencia. Elatiende en la ciudad dea 399 personas. Una cifra que asciende hasta las 519 en toda la comarca (la Boa Vila, Poio, Ponte-Caldelas, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Vilaboa, Barro y Campo Lameiro). En lo que va de año, este colectivo tuvo que dar respuesta a más deen el municipio y más de 230 en todo el área de influencia.

Una de ellas corresponde a Maruxa Lareu, una mujer de 95 años que sufrió este mes una aparatosa caída. "Foi un día de moito apuro porque deume un vértigo e quixen sosterme pero non fun capaz. Intentei levantarme facendo forza pero non o conseguía e, de repente, decateime de que tiña o botón. Chamei e díxenlle ao operador que caera e que non era capaz de levantarme. Avisaron a miña veciña e veu a axudarme", asegura esta vecina de Pontevedra, que reconoce también que "se non fose polo botón vermello non me oían, porque non se escoitaban os meus berros".

"É o meu axudante"

Lareu cuenta con la Teleasistencia desde hace más de 20 años. De hecho, fue una de las primeras que lo obtuvo en la ciudad. "Tiene el colgante desde el año 2011 con la Xunta de Galicia, pero ya lo tenía antes a través del ayuntamiento con el convenio de Cruz Roja", explica Águeda Portela, técnico de Telasistencia de Cruz Roja.

"No momento no que saíu enviei a solicitude e fun das primeiras que o tiven, viñeron a miña casa a instalalo aos poucos días. Eu emocioneime cando mo instalaron porque grazas á Teleasistencia, xa nunca máis me sentín soa na casa", recuerda Lareu.

Desde entonces, este dispositivo, que lleva siempre colgado al cuello, se ha convertido en su gran acompañante. "É como o meu compañeiro, o meu axudante, o meu refuxio", se sincera Lareu.

De hecho, la usuaria recuerda que antes de tener el marcapasos que le pusieron hace un año, "utilizábao moitas veces porque me daban moitas taquicardias", e, insiste, "é algo moi cómodo".

¿Cómo funciona el dispositivo?

Cruz Roja instala en la casa de cada usuario un terminal que cuenta con un altavoz "muy potente" y un micrófono "de gran alcance". Este aparato se sitúa en un punto del domicilio y la persona que está en él lleva encima, bien colgado al cuello o a modo de reloj, un botón rojo que funciona como un mando a distancia. Cuando el usuario se encuentra mal puede pulsar este botón y, automáticamente, se comunica con la central de Cruz Roja en Galicia. Una vez llegado este momento, el operador ve inmediatamente en su ordenador de quién se trata y le pregunta al usuario qué ocurrió.

"El operador ve que en la ficha del usuario todas las personas de contacto, que es a los que avisa de manera prioritaria porque, además, tienen que tener llaves del domicilio. Y, de ser necesario, tiene que acudir también el servicio sanitario de emergencia", explica Águeda Portela.

Además, una vez al mes "chamamos os usuarios para charlar con eles e ver que tal vai todo e tamén a modo de recordatorio. Pedímoslle que pulsen o botón, se levan tempo sen facelo, e así lembran que está aí e que funciona ben", señala.

Este servicio ayuda en dos vertientes. Por un lado, "en paliar la situación de soledad y la seguridad que siente el usuario", y, por otro, "aporta una mayor tranquilidad para las familias porque saben que si pasa algo, lo van a saber".

"Este aparato é unha gran tranquilidade para a familia"

Justamente de este alivio habla Manuel Andrés Lareu, sobrino de Maruxa Lareu. "É unha gran tranquilidade para nós, para a familia, saber que ten este aparato e saber que se pasa algo, pode avisarnos así".

Además, insiste, "é importante que teña o servizo porque cando está soa na casa, grazas a el séntese acompañada", aunque en su caso, reconoce, "é un pouco testaruda e ás veces non o utiliza porque pensa que molesta, pero non é así e é moi importante que o teña e que faga uso del sempre que o necesite".

