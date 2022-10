Polémica en Pontevedra sobre la realización o no de test covid a toda la población en primaria

El centro de salud de Barro, ubicado en San Antoniño, en una imagen de archivo

Hace unos días, un vecino de 33 años residente en el municipio pontevedrés de Barro presentaba una reclamación después de que en el centro de salud de esta localidad una médica se negara a hacerle un test covid a pesar de que tenía síntomas. La queja se interpuso el 19 de octubre. Lo que relata el afectado es que ese día acudió a la consulta de atención primaria con varios síntomas. En concreto, fiebre, dolor muscular y de garganta.



«La doctora, una vez le indico los síntomas, me dice que para poder atenderme necesita que me realice primero una prueba de covid-19 y, si es negativa, me atenderá», se recoge por escrito en la queja. Añade este vecino de Barro que la facultativa le trasladó que tenía que acudir a la farmacia a comprar el test, ya que los disponibles en el centro de salud «son para los mayores de 65 años. Una vez que disponga de la prueba, la puedo realizar yo o la enfermera del centro».

Este usuario afirma que no está de acuerdo con el procedimiento al entender que supone una discriminación, «siendo gratuitas las pruebas para mayores de 65 y no para la población con síntomas». Hace hincapié en que en el caso de que él fuera portador del virus del covid-19 al acudir a la farmacia estaría poniendo en riesgo a más población innecesariamente. Al final, se hizo el test y dio negativo, siendo su diagnóstico de gripe A, «por lo que además de los medicamentos para mi enfermedad tuve que acarrear con los gastos de una prueba innecesaria desde mi punto de vista». Este paciente asegura que lo que le pasó a él le ocurrió esa misma jornada a al menos otra usuaria. Insiste en que no presentó la reclamación por tener que pagar el precio del test —hay una farmacia enfrente del centro de salud—, sino porque lo considera una discriminación en el acceso a la sanidad pública.

¿Qué dice el Sergas? A pesar de la reclamación, desde la Consellería de Sanidade afirmaron, a preguntas de La Voz, no tener constancia de lo ocurrido. Lo que sí indicaron es que en Barro, al igual que en otros centros de salud, «hacen los test que se prescriben habitualmente por el médico sin problema», aunque matizan que, por protocolo, en población «no vulnerable sin síntomas o leves no sería indispensable». El funcionamiento general en atención primaria, en este momento de la pandemia, es que si el facultativo hace la indicación se hacen las pruebas, aunque el protocolo que está en vigor solo indica que se realizan a mayores de 60 años y personas vulnerables. De la respuesta de la Administración sanitaria se desprende que debería haberse hecho ese test covid en el ambulatorio de Barro.

En cuanto a la evolución del covid en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, el informe de ayer del Sergas registra 284 casos activos oficiales —solo computan los de mayores de 60 años y vulnerables—, con 16 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ese número de 284 infecciones no se alcanzaba desde principios del pasado agosto. En cuanto a los ingresados con coronavirus, en los hospitales se trata a 22 pacientes, dos más. Todos se atienen en habitaciones de planta, 21 en el CHOP y uno en el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía. Desde marzo del 2020 se han curado 76.696 personas infectadas y han fallecido por el virus 345.

