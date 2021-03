Lanzan una campaña de apoyo a la hostelería por parte del PSOE de Barro

En vistas del éxito logrado con la realización de la Campaña de Comercio, el Partido Socialista de Barro lanzó, en esta ocasión, una iniciativa de apoyo a la hostelería.

El grupo socialista de Barro, liderado por José Sanmartín, puso en marcha la publicación de un video a través de sus redes sociales, con la participación de una decena de compañeros de la agrupación, así como la aportación de imágenes por parte de los locales de hostelería del municipio.

Al igual que se hizo en la anterior campaña de comercio, el partido sorteará cuatro vales valorados en 25 euros cada uno, para utilizar en la hostelería local. Los importes de los premios son asumidos por la agrupación como gesto de apoyo a los comercios locales, además de las aportaciones de los compañeros y de las donaciones del Secretario Xeral.

Jose Sanmartín insiste en que "estamos en el momento de ir todos a una, y debe haber máxima colaboración de todas las administracionens y de los grupos que estamos en la oposición". Además, también hace referencia a la necesidad de crear un vínculo vecinal, "somos todos vecinos, y en estos tiempos no podemos quedar de perfil. La vecinidad y el sector productivo están ahí fuera, esperando. Menos ruido y más noces. No les fallemos, por nuesra parte no va a quedar".

En los próximos días continuarán con la puesta en marcha de las campañas dentro del sector de profesionales, e incluso están trabajando en la programación y muestra de un vídeo elaborado en dedicación al Día de la Mujer, el 8 de marzo.





https://pontevedraviva.com/xeral/72662/campana-apoio-hostaleria-barro-psoe-comercio/