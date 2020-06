A XUNTA DESTINA MÁIS DE 3,1M€ AOS CONCELLOS DE PONTEVEDRA PARA A CONTRATACIÓN DE 259 PERSOAS PERCEPTORAS DA RISGA

§ O Goberno galego apoiará aos concellos da comarca de Pontevedra con 326.201 euros para beneficiar a 25 persoas sen emprego que se dedicarán a levar a cabo tarefas de construción e forestal

§ Esta liña de axudas enmárcase nas políticas de emprego da Administración autonómica e busca mellorar a ocupabilidade dos galegos e galegas e dinamizar o mercado de traballo





A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, informou hoxe aos concellos da resolución da orde de axudas que permitirá que os municipios da comarca de Pontevedra poidan contratar a 25 persoas perceptoras da Risga, que serán destinadas a executar labores de construción e forestal.





A Consellería de Economía destina así, este ano. un total de 7,6M€ para a contratación de persoas perceptoras da Risga en toda Galicia, apoio do que se beneficiarán un total de 643 persoas de 149 concellos.





Na provincia de Pontevedra beneficiaranse 259 persoas a través dun total de 3,12M€. O obxectivo é proporcionar aos beneficiarios a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral a través dun contrato laboral que será subvencionable durante 9 meses.





Na comarca do Salnés beneficiaranse os concellos de A Lama (5 traballadores), Cerdedo-Cotobade (2), Vilaboa (2), Campolameiro (1), Poio (5) e Marín (10) . En total, a Xunta destinará a estes municipios un total de 326.201,58 euros.





Estas axudas están dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para axudarlles e facilitarlles a súa inserción laboral.





As contratacións deberán ter como obxectivo a realización de obras ou servizos de interese xeral e utilidade social competencia das entidades locais, e os traballadores e traballadoras contratadas deberán estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como perosas demandantes non ocupadas e ser perceptoras da Risga.





Estas medidas, enmarcadas nas políticas de emprego da Xunta, teñen como obxectivo mellorar a empregabilidade das persoas participantes, así como apoiar a integración laboral de persoas vulnerables co obxectivo de dinamizar o mercado laboral galego.