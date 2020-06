A XUNTA ELIMINA UN PUNTO DE VERTIDO DE AUGAS RESIDUAIS NA CONTORNA DO LUGAR DE ESTACIÓN DE PORTELA, NO CONCELLO DE BARRO

§ Os técnicos do Plan de Control de Vertidos, que se desenvolve desde Augas de Galicia, inspeccionaron a zona tras a notificación do Servizo de Emerxencias do 112

A Xunta vén de eliminar un punto de vertido de augas residuais na contorna do rego existente no lugar de Estación de Portela, no concello de Barro.

Os técnicos do Plan de Control de Vertidos, desenvolvido desde Augas de Galicia, realizaron unha inspección neste lugar tras a notificación por parte do Servizo de Emerxencias do 112.

Os labores de comprobación realizados permitiron localizar un aporte de augas residuais cara ao rego procedente dun inmoble situado neste lugar do municipio pontevedrés.

A Xunta notificoulle esta situación ao Concello de Barro e solicitoulle a adopción das medidas oportunas para a corrección dos vertidos irregulares.

A Administración local comunicou a solución das deficiencias a través dunha acometida desde o inmoble ata a rede de saneamento municipal existente na rúa que atravesa a zona.