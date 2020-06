Barro: Cambio de local electoral para votar el 12J: de Cangrallo a San Breixo

Si votas en Pontevedra, toma nota de los colegios electorales que cambian por la situación sanitaria

Un total de 16 locales de la provincia no cumplen los requisitos de espacios que marca la prevención de contagios de coronavirus.

UN CAMBIO EN PONTEVEDRA Y TRES EN MARÍN

En Barro, la antigua escuela preescolar de Cangrallo, en Porráns, no podrá ser usada para votar el próximo 12 de julio y, en su lugar, se utilizará el local social San Breixo.

DOS COLEGIOS ELECTORALES NUEVOS EN VIGO

Quedan 16 días para poder solicitar el voto por correo.





Acude a tu oficina de @Correos o solicítao vía telemática en el siguiente enlace https://t.co/HZm8JKVSgz ! antes del 2 de julio. pic.twitter.com/3alzI1PU0k

La provincia de Pontevedra -con 16 casos- es la que menostendrá que, fecha de las elecciones autonómicas. En cambio, en la provincia de A Coruña hay 52 locales afectados, 34 en Lugo y 23 en Ourense.En el caso de la, el habitual colegio electoral del mercado de abastos de Estribela tendrá que ser sustituido por el colegio A Carablleira -rúa Comboa, 10-. El resto de locales de las últimas jornadas electorales ofrecen los espacios adecuados para mantener el distanciamiento social, tanto votantes como miembros de la mesa e interventores.En, los colegios electorales de la Biblioteca pública municipal de la avenida de Ourense, el de la antigua Cámara Agraria y el de la residencia de la tercera edad de la calle Ezequiel Massoni cambiarán, respectivamente, por la planta baja del Concello, el multiusos de la plaza de abastos y el instituto Illa de Tambo.En, el colegio Pedro Antonio Cerviño será sustituido por el pabellón municipal situado en la carretera de A Codeseda.En, en lugar de votarse en el auditorio municipal, se deberá acudir al pabellón municipal de deportes.En, en la comarca do Deza, la Casa de la juventud de la calle Trasdeza será sustituida por el polideportivo César González Fares.En la, ni la casa rectoral Perpetuo Socorro ni la Casa do Concello de la praza do Rei cumplen con las medidas de distanciamiento social, así que estos colegios electorales se trasladarán al comedor del CEIP Pintor Laxeiro y alColegio Salesianos-María Auxiliadora, respectivamente.En, el local de la consulta del médico de Meira será sustituido por el edificio Multiusos ubicado en el puerto.En, se cambia la antigua escuela de párvulos de Seixo por el colegio de San Roque de Darbo.En, el centro de la tercera edad de A Ramallosa tampoco cumple los requisitos. En su lugar, los votantes serán llamados al centro comercial A Ramallosa.En, la sede de la entidad local menor de Chenlo no reúne los requisitos para esta cita electoral y se habilita, por lo tanto, la escuela unitaria de Chenlo.Finalmente, en, el centro social de la plaza de abastos tendrá que ser reemplazado por la Casa de Cultura ubicada en la calle Progreso.— Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020 (@EGalegas2020)