Caldas, Cuntis,, Portas, Moraña y Barro deciden no abrir ni piscinas ni parques infantiles este verano

Gobiernos locales de PSOE, PP y BNG coinciden en que no pueden cumplir las exigencias sanitarias marcadas.

No hay color político en la decisión de los Concellos de Cuntis, Caldas de Reis, Portas, Moraña y Barro de no abrir este verano ni las piscinas municipales ni los parques infantiles al no poder cumplir las medidas de seguridad estipuladas para prevenir contagios de coronavirus.



Tanto los regidores socialistas de Caldas y Cuntis, como los populares de Moraña y Portas y el nacionalista de Barro coinciden en que "estes protocolos son, a día de hoxe, de moi difícil cumprimento por parte dos Concellos debido a que non se conta cos medios necesarios para garantir ao 100% o cumprimento das normas", según han asegurado en un comunicado conjunto después de la reunión mantenida este martes.



MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE NO PUEDEN CUMPLIR



Los alcaldes y la alcaldesa de los cinco municipios asumen que no pueden garantizar el cumplimiento de una normativa que estipula, en el caso de las piscinas, que las labores de limpieza y desinfección deben ser continuas, garantizando el distanciamiento interpersonal, con límites de aforo y de tiempo de permanencia en la instalación y, en lo que respecta a los parques infantiles, se obliga a limpiar diariamente los juegos o a permitir que cada usuario disponga de 4 metros cuadrados en el recinto del parque. De esta forma, los representantes municipales aseguran que no abrirán ni piscinas ni parques porque en su decisión prevalece la seguridad de los vecinos.



En particular, en el caso de Caldas, la piscina es cubierta y sí estará abierta a través de la empresa que la gestiona. En cambio, en Moraña, una de las piscinas al aire libre de la comarca, la piscina está en plena reforma que tuvo que paralizarse por el estado de alarma y que retomarán los alumnos de obradoiro de emprego el próximo mes de julio.



LIMITACIONES QUE IMPIDEN EL DISFRUTE

El cierre será aprovechado para realizar mejoras y labores de mantenimiento y, aunque los cinco Concellos piden disculpas a los vecinos por las molestias que el cierre les pueda ocasionar, reconocen también que la aplicación rigurosa de las normas no permitiría a los usuarios de piscinas y parques infantiles divertirse o disfrutar con tranquilidad de las instalaciones.

