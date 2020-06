Concello de Barro: Espacio Concilia

Devido á crise sanitaria este ano o Concello ofrece 20 plazas para o mes de xullo e outras 20 para o de agosto, do Espazo Concilia.

Estas plazas están pensadas para aquelas familias que non teñen con quen deixar as súas fillas e fillos para ir a traballar.

Será unha oferta distinta ao Espazo de Lecer dos outros anos e con todas as garantías sanitarias dictadas polas autoridades competentes.

O prazo para reservar praza será dende o 16 ao 24 de xuño, no departamento de Servizos Sociais do Concello.