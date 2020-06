Disparidad de criterios en la reapertura de los parques infantiles

Marín, Soutomaior y A Lama abrieron las instalaciones de juegos ▶Pontevedra, Vilagarcía, Poio, Caldas o Barro ultiman las medidas para cumplir la normativaEl decreto de la Xunta permite abrir, desde este lunes, los parques infantiles de toda Galicia, pero la decisión final depende de los concellos, que deben asumir la responsabilidad de calcular el aforo permitido y desinfectar estos espacios cada día. Es por ello que no todos los ayuntamientos decidieron reabrir los parques.No obstante, casualidad o no, casi podría adivinarse si están disponibles o no en virtud de quien gobierna la Alcaldía, pues los argumentos de los concellos donde siguen cerrados coinciden en acusar a la Xunta de echarles encima la responsabilidad y el enorme gasto que conlleva esta nueva gestión sin tiempo material para hacerlo.Ya lo advirtióel pasado fin de semana –estos días se está procediendo a la limpieza, cálculo de aforos y gestiones para contratar la futura desinfección diaria de sus 60 parques, como se puede ver en la imagen anexa, en Campolongo– y en la misma línea se manifestaron, que anunciaron que la reapertura se hará de modo gradual y progresivo. Sus gobiernos reconocen que la gran cantidad de instalaciones supone un obstáculo a la hora de adaptar el mantenimiento y puesta a punto a las exigencias de la Xunta.https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/disparidad-criterios-reapertura-parques-infantiles/202006161301241091190.html