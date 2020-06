El coronavirus amenaza con dejar sin rapas al verano pontevedrés

Amil ya suspendió la Baixa, A Escusa también, aunque la decisión final la tomarán en julio, y Sabucedo la aplazó a agosto, aunque no descartan revisar esta posibilidad

Es una tradición centenaria que, en algún caso, atrae, incluso, a medios de comunicación de medio planeta. Y este año corre peligro de que no se pueda llevar a cabo ninguna rapa en la comarca de Pontevedra como consecuencia de la pandemia del coronavirus Por lo pronto, la organización de la Baixa das Bestas de Amil, que se desarrolla en el curro del monte Acibal, ya confirmó que la de este año -se tendría que celebrar a mediados de julio- se había suspendido, emplazando a las miles de personas que anualmente acuden a este punto del Concello de Moraña a la cita del 2021. «», apuntó Manolo García García, presidente de la Asociación Cabalar Monte Acibal, quien reconoció que tomar la decisión supuso «un mazazo».Tras destacar que la cabaña de caballos este año está bien y que por el momento no tenían constancia de ningún ataque por parte del lobo, Manolo García advirtió que «».En su caso concreto, José Vidal, de la Asociación de Criadores e Gandeiros, explicó que es una cuestión que habían ya abordado y, «en principio», no se celebrará. «», confirmó, si bien matizó que la decisión definitiva la adoptarán a principios de julio.De este modo, «» para que la rapa se organice en el curro de San Ramón. Eso sí, al igual que ocurrirá en Amil se procederá al identificada de los caballos, así como a su saneado «», añadió al respecto, al tiempo que lamentó que se tenga que tomar una decisión de este calada «».Donde, en principio, la rapa no se suspende, pero, a día de hoy,En principio, han aplazo la multitudinaria cita al mes de agosto -entre el 14 y el 16-, «siempre que las condiciones lo permitan».La Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, que recuerda que esta tradición ya «superó acontecimientos similares como la gripe de 1918», matizan que en julio «será revisada la situación antes de tomar una decisión final, en la que los vecinos de Sabucedo decidirán sobre la viabilidad de la celebración, y en caso afirmativo, el cómo, siempre y cuando se tenga el visto bueno de las autoridades sanitarias como de las diferentes Administraciones».https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2020/06/08/coronavirus-amenaza-dejar-rapas-verano-pontevedres/0003_202006P8C1995.htm