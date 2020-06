Guía para san Xoán en la comarca

La concejala marinense Marián Sanmartín explicó que permiten las hogueras en suelo público entendiendo que no se trata de un festejo popular -que están prohibidos de momento- sino de una «tradición». Eso sí, dejó bien claro que hay los requisitos que se deben cumplir son estrictos: «No se va a poder comer ni beber nada en el recinto de la hoguera y tampoco puede haber música. No se trata de un festejo de ocio nocturno, es simplemente mantener una tradición». Igualmente, indicó que el Concello marcará el aforo de cada uno de los sitios públicos donde se permita encender fuego, cuestión para la cual hay que pedir permiso.

Consulta con Sanidade

Más allá de Marín, Bueu fue el único concello que amagó con permitir las hogueras en suelo público, concretamente en las playas. Sin embargo, el Concello señaló que hizo una consulta con Sanidade y que finalmente no dejará realizar esa práctica.

Moraña no dejará ninguna hoguera

Ni A Seca ni Castrolandín

Los concellos de la comarca de Pontevedra, tal y como algunos señalaban ayer, se toparon con una incertidumbre tremenda a la hora de decidir qué hacer con el san Xoán y con las tradicionales hogueras. De hecho, alguno tomó decisiones que acabó rectificando. Ocurrió en, donde se anunció que se iba a poder hacer fuego en las playas y finalmente se prohibió esa práctica. ¿Qué harán finalmente los distintos ayuntamientos? De momento, y salvo que por la confusión que hay acaben cambiando de idea,, con Pontevedra a la cabeza,Es decir, nada de prender fuego en suelo público. Y hay alguno, como Moraña, que no deja hacerlas tampoco en fincas particulares.es el único que se desmarca. Y, como ya hizo con los parques infantiles, adelantando su apertura, ahora también da un nuevo paso al frente con el san Xoán y permite hacer hogueras tanto en terreno público como privado.Desde los concellos de Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Caldas, Cuntis, Barro, Portas, Ponte Caldelas, Campo Lameiro, Vilaboa y A Lama señalaron que únicamente están dando permisos para hogueras en recintos privados, que tienen que cumplir tanto las normas habituales como las derivadas de la actual situación de pandemia. En la mayoría de los casos todavía está abierto el plazo para que los vecinos soliciten autorización para hacer fuego en sus propiedades. Como es ya tradición, tienen que dejar sus datos y responsabilizarse de lo que pueda ocurrir con cada hoguera.En algún municipio, como, anunciaron que dada pandemia propondrán unos actos alternativos al San Xoán tradicional.Si Marín destaca porque, con autorización previa, permite las hogueras en suelo público y privado,lo hace por todo lo contrario. La alcaldesa, la conservadora Luisa Piñeiro, señalaba ayer lo siguiente: «Non imos dar permiso para ningún tipo de lume, nin en zona particular nin pública. É unha decisión que non é de agora mesmo, xa o decidimos hai tempo e así será. Entendemos que non debemos facelo».Puede que haya otro municipio que se mueva en la misma línea que Moraña. Fuentes del Concello deseñalaban que el mandatario, Jorge Cubela, tampoco tenía demasiado claro que el Concello pueda dar permisos para prender hogueras en suelo privado -las fogatas en zonas públicas, como la tradicional de Cerdedo, ya se suspendieron-. El regidor, al parecer, iba a hacer una consulta a la Xunta. Pero de momento no hizo público cuál es la decisión final al respecto.Las restricciones derivadas de la pandemia no solo se llevan por delante la celebración de las hogueras comunitarias, sino algunas celebraciones fetiches del san Xoán en la comarca de Pontevedra. Así,ya hace días que anunció que no tendría fiestas y que no se encendería la fogata de A Seca, que siempre se convierte en multitudinaria.Tampoco enpodrán celebrar su mágico ritual ancestral con Castrolandín como testigo. El Concello sacó un bando donde deja bien claras las normas y explica que no se puede prender fuego en terreno público. En Caldas, no tendrán su singular quema de figuras en el río.https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/marin/2020/06/19/marin-aparta-resto-concellos-permite-hogueras-suelo-publico/0003_202006P19C1992.htm