Comesaña ante una veintena de alcaldes de Pontevedra: «Facemos todo o que podemos, pero faltan 24 médicos»

La reunión de este jueves del conselleiro de Sanidade con los alcaldes del distrito de Pontevedra se celebró en la sede de la Xunta en Campolongo Ramón Leiro

Decepción entre los alcaldes de PSOE y BNG en Pontevedra, la zona con más carencias de personal sanitario, tras reunirse con el conselleiro

Una semana después del foro de alcaldes por la sanidad pública impulsado por el regidor de Pontevedra, el conselleiro de Sanidade se sentó este jueves por la tarde con los veinte alcaldes del distrito con más problemas en atención primaria y hospitalaria. Los regidores de PSOE y BNG querían propuestas para revertir una situación que consideran insostenible, sobre todo en primaria —centros de salud y puntos de atención continuada (PAC)— por la escasez de facultativos de familia y de pediatras. Los del PP no niegan problemas en la atención, pero no acudieron al foro convocado el día 18 por Fernández Lores por considerarlo «político».

Con esos antecedentes se sentaron con Julio García Comesaña. El alcalde de Pontevedra no acudió porque estaba en un congreso en Évora (Portugal) y en su lugar asistió el socialista Tino Fernández. La consellería expuso las medidas puestas en marcha en el área, entre ellas, la cobertura de 21 plazas de facultativo especialista en atención primaria, 13 en el distrito, a través del concurso de méritos. Después los regidores que quisieron tomaron la palabra para bajar al detalle de su concello.

Tras casi tres horas de encuentro, llegaron las valoraciones. El conselleiro agradeció la actitud de la mayor parte de los asistentes e instó a algún portavoz «a baixar o ton», en alusión al socialista David Regades y a la nacionalista Montse Prado por unas manifestaciones previas. Aseguró Comesaña que la población gallega puede estar tranquila porque se han creado plazas e incrementado el presupuesto y los recursos. Reiteró que es una atención de «calidade, aínda que mellorable». Expuso que en área trabajan hoy 265 personas más que hace cinco años. En primaria reconoció que faltan 16 médicos de familia en PAC y 8 en ordinaria, que se suplen con prolongaciones de jornada. «Todo o que está na nosa man o facemos, de aí esa mensaxe de tranquilidade á poboación», recalcó. Subrayó que Galicia incrementó un 14 % las plazas mir, con 207 en primaria. Y lamentó que dos partidos políticos estén convocando manifestaciones y afirmó que la reunión no era para plantear propuestas: «Plan B non temos».

El teniente de alcalde de Pontevedra, Tino Fernández (PSOE), que se marchó antes de terminar, habló de profunda decepción tras hora y veinte de una cascada de datos, dijo, de una realidad paralela a la existente. «De nada sirve mellorar os sistemas de citas se non hai médico que atenda», expuso y centró los problemas más graves en Pontevedra, Caldas de Reis, Cuntis, O Grove, Sanxenxo o Forcarei. No fue el único representante político que se fue antes de terminar.

Por su parte, María Ramallo, regidora de Marín (PP), valoró positivamente medidas como el concurso de méritos para su centro de salud, pero reconoció que sigue habiendo descubiertos en el PAC. «Se dio una visión real de los recursos y de las medidas, que se está viendo que son eficaces», sostuvo.

El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey (PSOE), se refirió a una tarde perdida y una decepción profunda. Lamentó que conselleiro y gerente ejercieran más como administrativos y pidió abordar el tema con el presidente de la Xunta. «Isto non é sostible, o servizo no PAC de Caldas é de corte africano, con queixas permanentes», llegó a decir.

Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), regidor de Barro, sostuvo que la reunión no aportó novedad con respecto a la celebrada en agosto. «Todo está na falta de médicos e máis solucións non aparecen. Afortunadamente, no centro de saúde de Barro temos unhas prazas estables, pero teñen que cumprir co compromiso de volver á atención de pediatría que temos compartida con Monte Porreiro», subrayó. Sí afectan a Barro los problemas del PAC de A Parda, en Pontevedra.

