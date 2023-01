Sanidade reconoce la falta de 24 médicos en el área sanitaria de Pontevedra

Así, han acudido los regidores Barro, Bueu, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Forcarei, O Grove, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moraña, Poio, Pontevedra, Ponte Caldelas, Portas, Sanxenxo, Soutomaior y Vilaboa. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, no ha podido acudir.

Comesaña ha querido recalcar en primer lugar su "agradecimiento" a la mayoría de representantes municipales presentes esta tarde por su actitud. Asimismo, ha pedido "bajar el tono" a ciertos partidos políticos, en concreto, al BNG y al PSOE pontevedrés: "Estos exabruptos no son buenos, lo que tenemos que transmitir a la población es que trabajamos todos los días para que sigan teniendo la mejor asistencia sanitaria".

El conselleiro de Sanidade ha repasado los datos del área sanitaria de Pontevedra y ha puesto en valor que en los últimos cinco años se contrataron a un total de 265 personas más. Sin embargo, no ha negado el problema de falta de personal en la Atención Primaria; concretamente, ha reconocido que faltan "16 médicos en atención continuada y ocho en atención ordinaria".

"El resto de la plantilla está haciendo un esfuerzo grandísimo para cubrir esas ausencias", ha dicho Comesaña, quien ha recalcado que desde la Xunta se han puesto ya en marcha iniciativas para compensar al personal (por ejemplo, a nivel retributivo) y de cara a la contratación de nuevos efectivos, el principal problema del área pontevedresa.

"No era para poner soluciones"

El conselleiro ha admitido que el problema fundamental del área sanitaria de Pontevedra es la falta de médicos y defiende que desde Sanidade se está haciendo "todo lo que está en nuestra mano". Por un lado, ha hecho referencia a la propuesta de contratar a estudiantes MIR de cuarto año para el servicio de Atención Primaria y en esta línea, ha destacado que Galicia ha aumentado en 65 el número de plazas MIR para esta especialidad. Por otro, ha explicado que también se está intentando por todos los medios que no se jubile el personal actual.

Algunos alcaldes del área de Pontevedra han pedido al conselleiro "garantías" para no perder a los facultativos que trabajan en sus municipios, a lo que Comesaña ha respondido que, aunque se haga "todo lo que está en su mano", "la gente puede elegir libremente a dónde trasladarse".

"La reunión no era para poner soluciones, porque de haberlas ya las habríamos puesto en marcha, como ya hemos hecho. Era para transmitir la situación sanitaria concello por concello", ha subrayado el conselleiro de Sanidade. Así, ha insistido: "Vamos a seguir trabajando en el ámbito de nuestras competencias, trasladándoles a los gallegos seguridad, no alerta sanitaria".

"Los datos no se ajustan a la realidad"

Ante la ausencia del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández-Lores, acudió en representación de Pontevedra Tino Fernández. A la salida de la reunión, Fernández declaró que el encuentro había sido "una cascada de datos por parte del conselleiro de la que no se puede sacar nada en limpio".

"Se nos habla de una sanidad que viene mejorando, que incrementó el número de facultativos y de personal, pero la realidad que nosotros vivimos a diario, como responsables municipales, es completamente diferente y así se lo trasladamos", criticó el representante pontevedrés, quien repone que "los datos no se ajustan a la realidad" y pide a Comesaña "que se ponga las pilas".

Reacciones entre los alcaldes

Europa Press recoge las declaraciones del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha comentado que "todas las áreas sanitarias de Galicia están mejor que la de Pontevedra. Tenemos que saber qué es lo que pasa aquí" y ha preguntado al conselleiro cómo podían colaborar los ayuntamientos "para atajar este problema cuanto antes".

Más positiva fue la alcaldesa de Marín, María Ramallo que ha afirmado que las medidas adoptadas por la Xunta "están empezando a dar sus frutos" aunque "hay sitios mejores y otros peores" pero "al final son las medidas que hay".

Contundente ha sido el regidor de O Grove, José Cacabelos que al salir de la reunión con el conselleiro ha dicho que el encuentro fue "totalmente lamentable, decepcionante, nos vinieron a vender una moto" y ha añadido que "me gustaría vivir en la realidad que vive el conselleiro de Sanidade" pero "en O Grove no tenemos Atención Primaria porque no existe".

Igualmente el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, ha concluido que "lo que corresponde es pedir una reunión con alguien que tenga autoridad y capacidad" en referencia al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante una situación en la sanidad pública que "no es sostenible" y que en su ayuntamiento "se corresponde más con un servicio de corte africano que no moderno y actual".

En esta misma línea, el regidor del municipio de Poio, Luciano Sobral ha agradecido la reunión, pero ha lamentado que "el conselleiro parte de un análisis equivocado porque hay que reconocer que tenemos un problema" para "a partir de ahí ponerle remedio y ahí es donde debemos estar todos". "Pero cuando se maquilla o se niega el problema partimos de una situación errónea", ha zanjado.

https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/sanidade-reconoce-la-falta-de-24-medicos-en-el-area-sanitaria-de-pontevedra