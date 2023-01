Piden la dimisión de un concejal por el «escándalo» de la fiesta en una capilla de Barro

El concejal José Suárez (a la derecha) junto con José Antonio Landín, al que se unió para formar el partido Xuntos Por Barro. Xuntos por Barro

El polémico pincho navideño junto a un altar abre una guerra entre el PP y sus excompañeros

El culebrón originado a raíz del pincho o fiesta navideña que tuvo lugar dentro de la capilla de Búa, en Barro, continúa sumando capítulos. Ahora, ha desembocado en una guerra política a cuenta de un comunicado emitido por el Partido Popular, que pide la dimisión de su antiguo compañero José Suárez, actual edil no adscrito y secretario del partido Xuntos por Barro. ¿Por qué se exige su cese? Porque los conservadores le hacen responsable de este «escándalo», del que fueron publicadas fotos en las redes sociales con los vecinos posando con las viandas ante la Dolorosa.

José Suárez, que se marchó del PP para crear Xuntos por Barro junto con su líder y exalcalde José Antonio Landín (dejando a los conservadores con solo uno de los cuatro ediles que les dieron las urnas), estuvo en la fiesta celebrada en la capilla, en la que se puso una mesa con bebidas y comidas junto al altar sin el consentimiento del párroco. Suárez defendió desde el minuto cero que él no organizó esa merendola, sino que simplemente colaboró llevando patatillas o Coca-Cola como el resto de los vecinos. Pero el PP no comulga con esa versión. Los conservadores hacen responsables de esta fiesta a su excompañero y por eso piden que dimita.

Para el PP, ahora en manos de una gestora en Barro encabezada por Eduardo Ruadas, lo que ocurrió fue lo siguiente: «Converteron un lugar de culto para os católicos nun furancho, nunha reunión política. É un escándalo que ten que ter consecuencias, máis cando o impulsor é un concelleiro da corporación do noso Concello e tamén secretario de Xuntos por Barro, que estaba acompañado por varios simpatizantes do seu partido».

Los conservadores recuerdan que «non só non contaban co consentimento do cura, senón que foron máis aló, enganando e comprometendo á persoa responsable das chaves da capela. Dixéronlle que querían facer unha misa cando o que querían era convertelo nun lugar de festa». Por eso entienden que Suárez debe renunciar a su acta como concejal no adscrito. E implican al líder de Xuntos por Barro en este asunto: «Estamos seguros de que non vai dimitir, así que Landín tería que esixir o seu cese por usar a capela sen consentimento, por converter un lugar de culto nun encontro político, e por facelo mentindo e enganando a todos. Se non o fai dimitir, significa que era sabedor do que alí se estaba facendo».

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2023/01/19/escandalo-fiesta-capilla-barro-desemboca-guerra-pp-excompaneros/00031674130077168530546.htm