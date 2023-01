Comienza la mudanza del Parque de Maquinaria a Barro para poder liberar la Xunqueira de Alba

photo_camera Maquinaria de la Deputación Provincial aparcada en el parque empresarial de Barro, el lunes. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El traslado de las máquinas y materiales ya ha empezado y entre esta semana y la próxima empezará a reubicarse al personal ► Mientras no estén terminadas las nuevas instalaciones, los trabajadores se quedarán provisionalmente en el coworking del vivero de empresas que tiene la Deputación en la misma área industrial ► El Gobierno provincial valora ceder a mancomunidades parte de la maquinaria móvil que no se está utilizando actualmente





La cuenta atrás ha terminado. La Deputación de Pontevedra ha comenzado la mudanza de los equipos del Parque Provincial de Maquinaria al polígono empresarial de Barro, a fin de dejar las actuales instalaciones de Pontevedra expeditas para su demolición y para la posterior recuperación y renaturalización de este espacio de la Xunqueira de Alba.

El Gobierno provincial confirmó el lunes que hay máquinas que ya han sido trasladadas a Barro y se han llenado los primeros contenedores con material y equipamientos para enviarlos a ese nuevo destino. Del mismo modo, de forma "inminente", "entre finales de esta semana y principios de la próxima" arrancará también el traslado del personal que, mientras no estén terminadas la nave y las oficinas del nuevo Parque que se está levantando en el polígono barrense, se ubicarán de forma temporal en las dependencias del vivero de empresas que tiene allí mismo la Deputación, que ya tramitó en su momento ante el Concello de Barro una comunicación de inicio de actividad provisional.

"Para garantir as mellores condicións laborais, utilizaranse tres zonas do espazo coworking sen uso neste momento e instalaránse casetas vestiarios para as brigadas", precisó la Administración provincial, que añadió que la maquinaria también se almacenará en una nave de la Deputación en el propio polígono.

En relación a las máquinas y el material que actualmente no tienen uso, el Gobierno dirigido por Carmela Silva y César Mosquera ya puso en marcha un proceso administrativo para su enajenación por subasta, una puja que se convocó el pasado mes de diciembre y que incluyó la planta de aglomerado, el depósito de emulsión, la báscula de pesaje de camiones y el depósito y surtidor de combustible.

En relación a otra maquinaria móvil que ya no se está utilizando, la Deputación está valorando alternativas de cesión.

"De feito, traballamos na opción de poder cedela ás mancomunidades da provincia que teñan a función de mellora de viarios e infraestruturas e está prevista unha reunión para plantexalo", indicaron desde la institución.

Por su parte, las marquesinas y el vallado que delimita la parcela del actual Parque de Maquinaria en Pontevedra se reutilizarán en las nuevas instalaciones de Barro, a fin de aprovechar dichos materiales.

A buen ritmo

En lo que respecta a las obras de construcción de esas nuevas instalaciones en el parque empresarial barrense, el Gobierno provincial detalló que avanzan "a bo ritmo". Los trabajos comenzaron hace casi un año, en febrero de 2022, y se vieron ralentizados porque hubo que modificar las cimentaciones por la falta de capacidad portante del terreno. No obstante, superado ese escollo, en la actualidad van según el calendario y la estimación de los técnicos es que concluyan en el primer trimestre del año, por lo que antes de abril, el nuevo Parque de Maquinaria ya debería estar listo para ser utilizado.

El presupuesto de esta actuación, que está ejecutando Tragsa, se había fijado en 2.288.731 euros y las instalaciones ocupan dos parcelas del parque empresarial, con una superficie total de 8.763 metros cuadrados. En concreto, serán 3.000 metros cuadrados construidos distribuidos en dos grandes volúmenes: el edificio principal, con unos 1.500 metros cuadrados, incluirá una nave-taller, los almacenes de las brigadas y el espacio administrativo con despachos y oficinas; y en una esquina de la parcela se situará la nave del almacén principal de la Deputación. A lo largo de todo el perímetro de la parcela se dispondrán las marquesinas para maquinaria y vehículos, todo ello, rodeado con zonas verdes y un acceso peatonal desde la entrada.

La Deputación prevé que Tragsa termine en el primer trimestre del año las obras del nuevo Parque de Maquinaria de Barro

La construcción de estos equipamientos permitirá liberar el espacio que ocupa desde hace décadas el actual Parque de Maquinaria junto al río Rons, en la Xunqueira de Alba.

Esa "liberación" comenzará muy pronto, pues el Gobierno provincial planea iniciar en breve la demolición tanto de dicha infraestructura como de la Imprenta Provincial, unos derribos para los que ya cuenta con las licencias necesarias tanto del Concello capitalino como de Costas.

Será también Tragsa la que se encargue de las demoliciones y de la posterior recuperación y renaturalización de ese espacio de 17.640 metros cuadrados, una intervención que le costará a las arcas provinciales algo más de 1,6 millones de euros.

En abril

Según anunció recientemente Carmela Silva, "aínda que na encomenda de xestión a Tragsa fixouse un prazo de cinco meses, o persoal técnico espera que as obras rematen a mediados/finais de abril".

Si es así, será un mes antes de las elecciones municipales y con esa obra se verá cumplida una de las aspiraciones del Concello de Pontevedra, que lleva tiempo persiguiendo la recuperación de este espacio que en su día fue robado a las marismas de Alba para construír las naves de la Deputación Provincial.

Tras el derribo de las instalaciones de la Deputación en las marismas de Alba, quedan todavía las de la Xunta y el Estado

Una vez que se consiga recobrar esta zona para su disfrute público, queda pendiente recuperar la que ocupan diferentes dependencias de la Xunta de Galicia y del Estado.





