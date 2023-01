El culebrón por la fiesta en la capilla de Barro se retuerce: el edil que participó dice que el PP pide su dimisión por despecho

José Suárez asegura que su antigua formación le guarda rencor porque pese a a que le insistieron mucho él no quiso seguir en el partido

En un momento en el que el despecho cotiza al alza tras el Shakirazo, el concejal de Xuntos por Barro Jose Suárez dice que él también está siendo víctima del mismo. No se trata de un asunto amoroso, en este caso, sino de despecho político. A saber: José Suárez, que antes era concejal del PP y que siguiendo al exalcalde José Antonio Landín se cambió al grupo de no adscritos y formaron el partido Xuntos por Barro, participó en la polémica fiesta de la capilla de Búa, donde hubo posado vecinal con bebidas y comidas y la Dolorosa de fondo. Él dice que acudió allí como un vecino más. Pero distintas fuentes le otorgan el papel de organizador. El que le apuntó directamente con el dedo fue su antiguo partido, el PP, que pidió su dimisión. Ahora Suárez les responde a sus antiguos compañeros y les dice que actúan desde el «rencor» hacia él.

José Suárez acusa al PP de estar totalmente desaparecido de la vida municipal desde que se produjo la escisión y Landín dejó de ser su cabeza visible. Señala que desde el mes de junio no le hicieron ni una sola crítica al BNG, que ostenta el poder en Barro con mayoría absoluta. Y que, sin embargo, la primera vez que sale a la palestra el presidente de su gestora, Eduardo Ruadas, es para criticar a un antiguo compañero. Para Xuntos por Barro, esto se explica de la siguiente manera: «A primeira vez que vemos e escoitamos a súa voz é para xusto criticar unha merenda veciñal na igrexa de Búa, ¿Iso por que? Pois moi sinxelo, porque alí estaba o concelleiro José Suárez de Xuntos por Barro, que simplemente non quixo formar parte da xestora do PP de Ruadas e que preferiu manterse fiel a Landín e ser expulsado do propio PP. É máis, antes da escisión e despois foron moitas as chamadas e wasaps que no seu móbil están rexistradas de cargos do PP provincial que pedían a Suárez a súa integración na xestora, así como reunións na sede provincial do partido».

El partido encabezado por José Antonio Landín y Jose Suárez va más allá en su crítica a los antiguos compañeros de filas y le espetan al PP: «Esta torpe persecución é só froito da desesperación e impotencia do PP de Barro de articular unha alternativa política con apoio veciñal».

