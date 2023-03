EDUARDO RUADAS, CANDIDATO DO PP, ACADA O APOIO DA XUNTA PARA POTENCIAR PROTECCIÓN CIVIL DE BARRO

O noso candidato, Eduardo Ruadas, reuniuse có Xefe Provincial de Emerxencias, Miguel Dubois, para falar sobre a situación da Agrupación de Proteción Civil no concello de Barro. Chegouse a un compromiso por parte do Xefe Provincial de axudar a potenciar a agrupación mediante unha campaña de captación de voluntariado.

Ademáis, comunícasenos que o noso concello podería dispoñer dun remolque de emerxencias e un esparexedor de sal, do que non se dispón por non telo solicitado.