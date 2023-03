Encuentran el torso de piedra de un Cristo bajo el crucero de Outeda

En los trabajos de desmontaje del cruceiro de Outeda, situado en el lugar del mismo nombre, se encontró el torso de un Cristo.

Los trabajos de restauración de este crucero fueron encargados por el Concello de Barro al escultor Juan Cabeza Quiles.

De las investigaciones realizadas se deduce que el cruceiro fue tallado en el siglo XVII.

El desmontaje de la base del cruceiro deparó esta sorpresa. De la plataforma resultó un despiece de, al menos, 20 piedras que fueron debidamente numeradas para su recolocación, y bajo la base a piedra que forma el dado del pedestal estaba apoyado sobre grava el torso de un Cristo.

La pieza es una escultura de calidad y conserva la policromía en las costillas en el punto en el que, según la Biblia, Jesucristo fue lanceado.

Todavía se desconoce si el torso fue enterrado en la base original del crucero o fue el resultado de una posterior restauración o cambio de ubicación.

El hallazgo fue comunicado a personal de la Consellería de Cultura.

Desde el Gobierno local entienden que "pola singularidade do achado e a calidade da súa feitura, o torso debería ser musealizado no edificio da Casa do Concello tendo en conta a súa idoneidade para a contemplación polos veciños".