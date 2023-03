Poio, Marín y Bueu, entre los concellos sin oferta de terrenos

Ponte Caldelas pide a la Xunta la ampliación de A Reigosa y Campo Lameiro negocia la vuelta al mercado de las parcelas sin uso









Barro-Meis En el polígono de Barro-Meis, promovido por la Deputación quedan libres las últimas 19 parcelas, que suman 68.541 metros cuadrados y se ofertan en estos momentos por 119,79 euros el metro cuadrado.



El resto del parque, que cuenta con un total de 76 parcelas distribuidas en medio millón de metros cuadrados , ya está ocupado.





Polígono de Barro-Meis. JOSÉ LUIZ OUBIÑAEn la comarca de Pontevedra y áreas limítrofes se suceden los ejemplos de concellos que, a día de hoy, carecen de suelo empresarial o están a la espera de que se desarrollen bolsas de suelo para atraer a nuevas industrias.En Pontevedra la superficie empresarial de O Campiño está agotada y la segunda fase del polígono de O Vao se acerca cada vez más a la fase de construcción de seis naves que albergarán multinacionales como Decathlon, Leroy Merlin o JYSK, pero los promotores, del grupo Ponteno, han solicitado una nueva prórroga para iniciar el proyecto, que lleva ya 21 años de trámites.El Consorcio Zona Franca de Vigo ha ofrecido su colaboración al Concello capitalino para establecer convenios como el que alcanzó con Cuntis para promover el polígono de A Ran, pero por el momento no hay ningún proyecto concreto sobre la mesa. Poio es otro de los municipios que dicen estar carentes de suelo industrial.Por ello, el Concello, ha decidido pedir la implicación del Gobierno central para desarrollar Fragamoreira, un polígono que abarca más de 200.000 metros cuadrados y que se encuentra bloqueado desde hace 18 años. En Marín llegó a proyectarse un parque empresarial en Monte Pituco, pero finalmente quedó descartado y el plan general no contempla otra bolsa de suelo industrial. La situación ha llevado al Gobierno local a pedir la colaboración de Zona Franca para hacer un estudio sobre las posibilidades que hay para albergar nuevas empresas y, entre tanto, aboga por desarrollar el Puerto como espacio empresarial (aunque con el hándicap de que en estos dominios tampoco hay exceso de superficie).En Ponte Caldelas quedan libres 12 de las 52 parcelas que integran el polígono de A Reigosa y está previsto añadir otras 45 de la Central de Transportes. En cambio, su alcalde, Andrés Díaz, ha demandado a la Xunta que amplíe el parque ante la previsión de que habrá más demanda de terreno cuando entre en funcionamiento la A-57.En Cerdedo-Cotobade el principal polígono industrial se encuentra al 100% de ocupación y los dos proyectos previstos para aumentar el suelo industrial (la ampliación del polígono de Folgoso y el parque de Monte Mocín) acumulan varios años de tramitación, En Campo Lameiro el Concello negocia con los propietarios de las diez parcelas del de Fragas en las que no se ha desarrollado ninguna actividad para devuelven ese suelo al mercado. Y en Bueu el suelo del Polígono de Castiñeiras "está prácticamente esgotado".De hecho, según las fuentes consultadas, la asociación de empresarios del polígono pretenden promover una ampliación. Por el contrario, el parque de Nantes de Sanxenxo tiene disponibles más de 300.000 cuadrados de suelo industrial, pero con el matiz de que se trata de un recinto de titularidad privada, Y en Forcarei el polígono de Vilapouca también dispone de espacio libre: unos 15.000 metros cuadrados, cuyo precio de venta oscila entre los 30 y los 37 euros por metro cuadrado.