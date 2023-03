O noso candidato, Eduardo Ruadas, xunto co noso concelleiro Berto Diz do Grupo Municipal Popular, reuniuse con Antonio Crespo, Xefe Territorial en Pontevedra da Consellería de Medio Rural. Neste encontro, acordouse retomar os traballos da parcelaria de Perdecanai, que reorganiza máis de 6.000 fincas no noso concello. Chegouse ao acordo de comezar o marcado das fincas no menor tempo posíbel para axilizar o proceso e favorecer á veciñanza.