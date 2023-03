Nuevo susto de la Sareb a los vecinos de Barro: tasa los pisos por el doble

photo_camera Los vecinos, con las cartas certificadas recibidas el miércoles. D.P.

Los interesados en la opción de compra de los pisos solo tienen dos semanas para ejecutarla

Las familias y empresas de Barro que se oponen a ser desahuciadas de sus pisos en el edificio de la calle Bouza do Rei en el que se produjo una subasta por la deuda del promotor sin que fuesen informados los inquilinos dieron cuenta este miércoles del nuevo disgusto que han recibido dentro de proceso de negociación para poder comprar los pisos.

"A Sareb deunos un novo susto. Acaban de mandarnos, este mesmo mércores por correo certificado as taxacións de todos os pisos e o prezo polo que os venderían e este está fóra das nosas posibilidades e case duplica o coste polo que a entidade se fixo con cada uno dos pisos".

Son palabras de la portavoz de los afectados, Carla Carballo, inquilina que tiene un negocio en uno de los bajos y que es una de las dos personas que aceptaron que la Sareb realizase un peritaje de los inmuebles. "Froito da reunión que mantivemos recentemente, indicóusenos que se peritarían os pisos e que se nos daría unha opción de compra preferente. Agora atopamos que esa peritaxe non reflexa o estado real dalgún deles, con humidades e fisuras, nin o gasto que se puido facer para melloralos, como é o caso do piso que acolle unha clínica dental no que se investiron máis de 20.000 euros. O monto total do que nos piden non o podemos facer público por expresa prohibición na carta que recibimos, pero o peor de todo é que so nos dan de prazo ata finais de mes para a compra", lamenta.

Carla Carballo especifica que lo que sí se puede decir, porque es público, es que en la subasta en la que la Sareb se hizo con los pisos la gestora de activos participada de fondos públicos compró cada uno de ellos por cantidades que oscilarían entre los 50.000 y los 60.000 euros. Es decir, un precio a la baja al que habrían podido optar en ese momento todas las familias si se las hubiese informado por parte del Juzgado de Caldas de que estos inmuebles estaban siendo objeto de un embargo.

Ahora, tras una primera ronda de negociaciones y tras aceptar la propuesta de que la Sareb valorase los mismos pisos, la entidad presenta unos precios "que claramente son máis elevados e que non poderemos asumir". La portavoz recuerda también que recientemente el conocido como "banco malo" realizó una venta de un inmueble embargado en una calle próxima a Bouza do Rei, en San Antoniño, "por unha cantidade que non tiña nada que ver con estas que nos piden a nós. De feito, nin sequera nos adxuntan os detalles da taxación realizada, así que non sabemos en que se basan", indica.

Así las cosas, los interesados que quedan en hacerse con los pisos han solicitado una reunión urgente con los representantes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria para exponer sus peticiones. La primera será que se revisen estas ofertas por considerarlas muy elevadas con respecto a la realidad de los inmuebles y por considerarse que la Sareb obtendría un beneficio a causa de una situación injusta en la que los vecinos fueron privados del derecho de participar en la primera subasta con la prioridad que les correspondería como inquilinos.

La segunda es que se aporten las argumentaciones de los peritajes que sí se realizaron, y la tercera que se revise el plazo, porque aún siendo asumible el precio, dos semanas son un periodo muy limitado como para poder negociar una hipoteca. Solo tres de los inquilinos estaban interesados en la compra, y en estos momentos dudan mucho de poder llegar a concretarla. "A opción que nos queda será o desafiuzamento, porque a Sareb, de vender os pisos a terceiros, ou nos bota antes, ou o farán os novos donos", indica Carla Carballo.

La historia de las familias desahuciadas en Bouza de Rei se remonta a los años de la pandemia. Entonces, como fruto de una acción judicial por impagos del promotor, las diez viviendas y locales fueron subastados y acabaron en manos de la Sareb, pero ni el dueño originario, que los tenía en alquiler, ni el juzgado, avisaron de la situación a los inquilinos que siguieron pagando dos años al dueño originario.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarca-de-pontevedra/nuevo-susto-sareb-vecinos-barro-tasa-pisos-doble/202303090909491243543.html