Más de 130 niños se quedan sin plaza en los 13 centros de “A Galiña Azul” en la comarca

Un total de 133 bebés se han quedado sin plaza en las trece escuelas infantiles de la red autonómica A Galiña Azul en la comarca en el último período de matrícula extraordinario habilitado por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Las admisiones con respecto a los listados provisionales de diciembre apenas registran variación en este último plazo, ya que entonces había 36 aceptados y ahora son 37. Todos ellos ingresaron en los centros el pasado 1 de febrero.

El listado definitivo de admitidos y excluidos de este plazo extraordinario de matrícula –el último del presente curso– deja niños fuera en once de los trece centros que gestiona la red de “A Galiña Azul” y son las tres de la ciudad de Pontevedra las que acaparan las listas de espera más grandes. Así, según los listados publicados en la web del Consorcio, en A Parda quedan 30 niños fuera de la escuela, tras admitirse a uno y quedar excluido otro por no cumplir los requisitos. En Monte Porreiro son 27 las familias pendientes tras aceptarse a dos y ser rechazados otros dos. En Monte Porreiro deben aguardar 22 y no se admitió a ninguno, pero sí se excluyó a uno. En todo caso, se producen habitualmente solicitudes de una misma familia a varias escuelas, por lo que los listados pueden contener nombres duplicados.

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2023/02/28/130-ninos-quedan-plaza-13-83857262.html