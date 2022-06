El cisma tras designar el PP una gestora en Barro abre el paso a una lista independiente

A menos de un año para las próximas elecciones municipales el concello de Barro parece ser el primero de la comarca de Pontevedra en el que se fraguará una nueva candidatura independiente que disputará los escaños del Gobierno, en este caso al BNG. El partido en cuestión no nacerá de un movimiento vecinal nuevo, sino de una escisión en el seno del PP que todos dan por hecha ya, después de que recientemente se designase una gestora del partido presidida por Eduardo Ruadas y que habría sido promovida desde la formación provincial sin que parte de su agrupación local se sintiese representada.

Fuentes de esa facción han reconocido que la designación de Ruadas ha sentado mal en una parte de los afiliados y colaboradores entre la que se encuentran el ya expresidente local y exalcalde, José Antonio Landín, quien con ese gesto se vio apeado del liderazgo de la agrupación, y los concejales José Suárez, al que algunas fuentes habían situado como posible candidato de cara a 2023, y Lucho Martínez. Aunque de momento ninguno de los tres descontentos ha querido confirmar personalmente la posibilidad de lanzar un partido independiente, sí dan por hecho que en el próximo Pleno o en el siguiente comunicarán que "nos pasamos ao Grupo de Non Adscritos" abandonando la disciplina del PP y sin renunciar a sus respectivos escaños. El PP se quedará, si esto se cumple, con un único edil, Alberto Diz, que sí habría acatado el mandato del partido y acogido el liderazgo interino de Eduardo Ruadas.

Aunque la noticia de esta escisión llega a un año de las elecciones, algunas fuentes apuntan a que el conflicto interno ha durado ya al menos otro año. Los populares de Barro apostaban por un congreso "e unha elección democrática, conforme ao regulamento do partido, do futuro candidato, pero o rodillo do partido impúxonos isto, do mesmo modo que pasa noutras formacións como o PSOE, ou o BNG", lamentaron fuentes de los descontentos, que insisten en quea pesar de estos intentos, la directiva local no habría sido recibida por la provincial, que finalmente se decantó por la renovación. El propio momento de la presentación, que se plasmó con una foto de los populares se nota la ausencia de los tres ediles que habrían optado por abandonar la formación. La decisión todavía no la han oficializado, pero en los últimos días se han reunido en distintas parroquias para exponer su postura a afiliados y simpatizantes.

La foto en la que faltaban ellos

El relevo en el órgano local del PP se anunció el 31 de mayo con una nota y una foto en la que ya no estaban los tres concejales destontentos y en cambio sí aparecía un número destacado de respresentantes provinciales.

Junto a Eduardo Ruadas, forman parte de la gestora Miguel Batallán, como vicepresidente; Tania Búa, como secretaria; Víctor Sánchez, como vicesecretario; y Alberto Diz - el edil del grupo municipal-, Martín Couso y Roberto Magariños como vocales. Ruadas es empresario de la construcción y reside en Barro desde hace unos años