La oleada de robos de cable en la comarca deja a miles de personas sin internet ni teléfono

Más de 5.000 personas se han quedado sin internet ni teléfono en sus casas en los dos últimos días víctimas de una oleada de robos de cable en la comarca. Concretamente, el concello afectado está siendo el de Barro, que en menos de 48 horas ha sufrido dos ataques a su cableado. El primero tuvo lugar en la madrugada del domingo, en la parroquia de Curro, al cortar alguien todavía sin identificar el cable de fibra de la centralita, dejando sin conexión a miles de vecinos tanto del propio municipio como de Meis. El segundo se produjo en la madrugada del lunes al martes, en el lugar conocido como Aldea de Abaixo, y la persona o personas que lo llevaron a cabo se llevaron alrededor de 20 metros de cable de cobre.

El presidente de la Comunidade de Montes de Verducido, Marcos Rey, denunció este último ataque, que se produjo en una vía principal del municipio, una carretera que gestiona la Diputación de Pontevedra. “Quien lo hizo, venía preparado para robar. Fue un corte limpio y muy silencioso, porque los vecinos no se enteraron hasta que amanecieron sin teléfono”, explicó el también edil del Concello de Pontevedra, que confirmó que son muchas las viviendas afectadas por estos actos vandálicos.

Rey explicó que, por la situación del cableado, todo apunta a que los autores del robo se subieron a un poste intermedio y desde allí cortaron el cable. Ya se ha dado parte a la Policía para que investigue el suceso y a Telefónica para que resuelva la avería lo antes posible. En este caso, a diferencia de lo que sucedió en Curro el domingo, parece que será más sencillo pues no ha afectado a la fibra óptica, sino solo al cable tradicional de cobre.

El representante de los comuneros recordó un suceso similar que se produjo en el lugar de Bordel hace unos tres años, cuando se sustrajeron en torno a 40 metros de cable de cobre, pero entonces fue en una carretera “más escondida que esta”. Entonces se tardaron unas tres semanas en reparar la avería porque hubo que esperar a que llegara la fibra óptica desde Sevilla.

“Sabemos de zonas en las que queman plástico para coger el cobre de los cables y lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes, pero es muy difícil atajar este problema”, lamenta Marcos Rey.

El responsable o responsables de estos actos todavía no han sido identificados, por lo que también se desconocen las causas de estos robos, pero algunos vecinos apuntan que la venta de cobre se habría reactivado debido a la crisis de suministros que afecta a toda la ciudadanía desde hace meses.

Todo son hipótesis, pues en el acto vandálico que tuvo lugar en Curro no hubo sustracción del cable, solo un corte. Se desconoce si el autor o autores tenían intención de robar el cable y no fueron capaces o si solo pretendía sabotear al Concello o a alguna empresa. La avería ha obligado a parar a varias empresas de la zona y a la administración local, pero lo que más preocupa en el Concello es que muchas personas mayores se quedaron sin teléfono fijo y, en muchos casos, son personas que no utilizan móviles, por lo que se habrían quedado incomunicadas.

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2022/06/22/oleada-robos-cable-comarca-deja-67524824.html