La Gala Música por Alimentos de Curro, nuevo escenario de la fractura del PP de Barro

El exalcalde Landín y los dos ediles que se pasarán a los No Adscritos entregaron 300 euros en víveres

▶ Los afines a los descontentos siguen al mando de las redes sociales oficiales del PP, lanzando desde el perfil oficial de Facebook mensajes en los que se incluye el posible nuevo nombre de su partido independiente

La derecha en Barro está dividida y en los últimos días la fractura que se generó con la decisión de dar relevo a la cúpula presidida por el exalcalde Landín, se ha hecho más visible. De este modo el propio exregidor y los dos concejales que le respaldan participaron este fin de semana en la gala solidaria Música por alimentos en Curro, en la que aportaron unos 300 euros en alimentos no perecederos. Landín, que ayer cumplió 74 años, demostró seguir contando con el beneplácito de simpatizantes y vecinos.

El núcleo que rodea a Landín sigue dispuesto a presentar la renuncia al grupo del PP y a pasarse al de No Adscritos en la Corporación en el próximo pleno.

Este mismo equipo estaría buscando ya un nombre para el nuevo partido, pero, mientras tanto, no renuncian al contacto con sus seguidores en las redes sociales usando para ello el perfil Barro TV y también el perfil PP Barro, una cuenta oficial, con logotipo de las gaviotas y todo, en la que de un modo confuso para los seguidores se alternan posts oficialistas, como una reciente intervención de Jorge Cubela en O Castrove, elogiando a Ángel Moldes al ser designado candidato en Poio por tercera vez, con otros que son un claro reto al PP de la gestora presidida por Ruadas, como los dedicados a las noticias que hablan de la salida de Landín del PP, o los posts críticos con el Gobierno local en los que ahora se incluyen términos como PPeniña y otras alusiones incendiarias. Incluso un vídeo, bajo el título Quen nunca pisou lameiras, reivindica el trabajo de los concejales que se van frente al de quienes no se habrían ‘manchado los zapatos’ recorriendo el municipio en los últimos años.

La clave para entender esta situación está en las personas que gestionan este perfil oficial, que no estarían dispuestas a ejercer el traspaso de poderes para que la gestora asuma esa vía de comunicación. De hecho, en los posts del PP aparece destacado el hastag que contiene el posible nombre del nuevo partido de los descontentos: XuntosXBarro. Falta saber si ese traspaso ha sido también infructuoso con respecto a la sede del partido, en plena N-550. El PP no celebró en el inmueble la asamblea en la que se designó a la nueva gestora, sino que lo hizo en la sede de la Comunidade de Montes de Perdecanai.



