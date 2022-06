El histórico exalcalde de Barro consuma su divorcio del PP y se pasa a los no adscritos

El histórico exalcalde de Barro, José Antonio Landín, ya no formará parte del PP después de cuatro décadas de relación. Él, junto a sus compañeros de partido, Emilio Martínez y José Suárez Vázquez, presentaron ayer su baja del partido para ser concejales no adscritos. Hce un par de semanas que avisaron de que eso pasaría más pronto que tarde. Landín era hasta ahora el portavoz municipal del PP en su municipio, pero el pasado 31 de mayo, un comunicado del PP provincial anunciaba que Edurado Ruadas García había sido elegido presidente de una neva gestora del Partido Popular en Barro.

Esa intención de comenzar una nueva etapa no calló a José Antonio Landín, que a sus 74 años, sigue presumiendo de «hacer lo que quiere», tal y como recogió este periódico hace tan solo dos semanas. En la foto de familia del PP de Barro no había ni rastro del exregidor. Mientras el partido reconocía la mano tendida a Landín, él recalcó que el secretario provincial, Luis López, impuso la gestora. La relación se tensó cada vez más, a pesar de que ya venía deteriorada desde el año pasado, cunado el portavoz del PP de Barro dejó de pagar las cuotas de afiliado como respuesta al trato que le estaba dando en el partido.Lo que podía pasar a partir de ahí era más que sabido por todas las partes. José Antonio Landín ya había advertido que él, junto a dos concejales más ( Emilio Martínez y José Suárez Vázquez), se pasarían al grupo de no adscritos y consumarían así su divorcio con el partido. Y lo hizo después de afirmar que «si la gente abandona a sus mayores, ¿qué no me iba a hacer a mí un partido político?»

José Antonio Landín, segundo por la izquierda, el domingo, en un acto en el que asegura que recibió apoyos para seguir adelante con su proyecto político. Cedida por el PP de Barro

Esa carta de renuncia se la environ este martes al alcalde de Barro, Xosé Manuel Abraldes. El PP se queda por tanto con tan solo un concejal y la amenza más que probable de montar un partido independiente llamado XBarro. En declaraciones recientes a La Voz de Galicia advertía que «vamos a seguir trabajando y ya veremos» en relación a la posibilidad de presentarse nuevamente a las elecciones. José Antonio Landín ha cumplido hasta ahora todas sus amenazas.

Divorcio entre el histórico exalcalde Landín y el PP: «Si la gente abandona a sus mayores, ¿qué no me iba a hacer a mí un partido político?»

El exmandatario de Barro dejó de pagar las cuotas del Partido Popular, amaga con montar un grupo independiente y acusa a los conservadores de «acosar» a los ediles que lo apoyan

María Hermida

José Antonio Landín, histórico exalcalde del municipio de Barro por el PP, nunca ha tenido demasiados pelos en la lengua. Ahora, que es un hombre jubilado con 74 años recién cumplidos, que presume de «hacer lo que quiere» y que agita libremente una larga coleta blanca, mucho menos. Por eso, su divorcio del PP, que está en pleno apogeo, se antoja complicado. El partido conservador, al que él le tributó mayorías absolutas a lo largo de varias décadas hasta que las urnas le dieron la espalda en el 2015 y pese a ser inhabilitado judicialmente de por medio, nombró una gestora en Barro y anunció que se abría una etapa ilusionante, con una nueva persona al frente. Y envió a los medios una nota de prensa y una foto de familia del PP de Barro en la que no estaba Landín.

Él, que llevaba un tiempo callado y ausente de la vida pública (aunque es el portavoz municipal de los populares, apenas hizo ruido desde que está en la oposición, salvo en las campañas), decidió salir del letargo y atacar a los suyos. Dice que él no se ha divorciado de nadie, que es el PP el que decidió «divorciarse de mí con unas formas horribles» y no entiende a qué viene esta forma de proceder después de tantos años de relación. Eso sí, dice que a su edad y «en los tiempos que corren», a él ya no le sorprende nada: «Si la gente abandona a sus mayores, ¿qué no iba a hacer a mí un partido político?».

La versión de Landín es bien distinta de la del PP. Empecemos por lo que dice el partido. Preguntado por el asunto de Barro, el secretario provincial de los populares, Luis López, señaló este miércoles: «A provincia confórmana 61 concellos e e estase realizando un traballo pormenorizado naqueles sitios onde hai que definir os equipos, candidatos e candidaturas. E dentro dese traballo figura o concello de Barro, no cal houbo reunións previas de escoita a moitos militantes do PP. Eu personalmente me sentei con Landín, que foi alcalde tantos anos e tan bos resultados lle deu ao partido en Barro, co efecto de lanzar un novo proxecto ao cal se sumara moita xente e creara ilusión. En base a iso adoptouse a decisión de crear unha xestora. Iso non implica que xa estea decidido o candidato». Luego, añadió: «En base a iso tratamos de trazar unha liña de traballo e incorporamos a todo aquel que se queira sumar ao proxecto do PP e, por suposto, man tendida para Landín e para todos aqueles que no seu día quixeron e optaron pola papeleta do PP e aqueles que poidan facelo por primeira vez. Todo o demáis... eu non quero entrar en polémicas. O que queira vir, sobre todo un exalcalde que ten tanto que aportar, benvido sexa».

¿Qué dice Landín? Él asegura que nadie le consultó nada. Habla de imposición por parte del secretario provincial, Luis López: «Me dijo que en Barro se iba a nombrar una gestora y punto. Yo ofrecí la posibilidad de hacer un congreso, le dije que no quería ser el candidato, le pedí que hiciésemos las cosas bien... y nada. Solo me dijo que se iba a hacer una gestora y que no había nada más que hablar». De todas formas, Landín asegura que este solo es el colofón al trato que le dispensaron los suyos en los últimos tiempos. De hecho, dice que, como veía venir las cosas, en diciembre ya tomó una decisión: «Dejé de pagar las cuotas de afiliado. Estaba pagando 25 euros cada mes, mientras que muchos cargos del partido no ponen ni un duro. Así que dejé de pagar, por lo que entiendo que ya no estoy en el PP... aunque ellos sabrán».

¿Qué va a pasar después de este sonoro divorcio político? Landín dice que él y dos concejales más (son cuatro, pero uno de ellos apoya a la nueva gestora) se van a pasar al grupo de los no adscritos. No da fechas para culminar este cambio, dice que igual es «para el mes que viene». Y amaga con montar un partido independiente llamado XBarro. Señala también que es muy precipitado hablar ahora de si concurrirá a las elecciones o no: «Vamos a seguir trabajando y ya veremos». Para echar más leña al fuego, acusa a «carguitos» del PP de «acosar» a los dos concejales que le apoyan con llamadas continuas. Y avisa de que si siguen por ese camino se terminará «por poner una denuncia ante la Guardia Civil». Sobre este último particular, el secretario provincial del PP prefirió no pronunciarse para evitar entrar en polémicas.





