Barro: "Loitamos para manter o negocio"

photo_camera Uno de los lemas esgrimidos en la protesta. GONZALO GARCÍA

Decenas de personas recorrieron el viernes las calles pidiendo justicia para los afectados que están a punto de ser desahuciados por la Sareb

Con una gran pancarta que rezaba "Sareb solución", decenas de personas de la comarca pontevedresa recorrieron las calles del concello de Barro pidiendo justicia para las familias que están a punto de ser desahuciadas por la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), después de que esta comprase todo un edificio con diez viviendas y un bajo comercial en una subasta tras una deuda de más de un millón de euros del promotor. De hecho, justo antes de comenzar la protesta los residentes del edificio tuvieron un pequeño altercado con el antiguo propietario, que les echó en cara las críticas vertidas hacia su persona.

"O Sareb é unha mafia", "Por unha xustiza para todos", "Nos somos okupas. Temos dereitos. Solución xa!" o "Solo pedimos vivir e traballar dignamente" fueron algunos de los lemas que esgrimieron los manifestantes, que partieron a las ocho de la tarde de la calle Bouza do Rei, donde se encuentra el edificio afectado, y recorrieron las calles, pasando por la N-550, hasta llegar a la Casa Consistorial. Entre los asistentes a la concentración no faltaron el alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, ediles de todos los grupos políticos del municipio e incluso de concellos colindantes.

Delante del Concello y ante todos los presentes, la portavoz de la plataforma de afectados, Carla Carballo, contó su historia: como llegó, ella y su familia, a Barro, como "loitamos para manter o negocio", con mucha "ilusión e investindo todos os meus cartos", y como en el camino se encontraron multitud de "zancadillas, primeiro do propietario, despois coa xustiza e por último coa Sareb".

No dudó en agradecer el apoyo de todas las personas que el viernes y a lo largo de los últimos meses se mantuvieron al lado de estas familias que ven amenazados sus negocios y sus hogares; y también quiso agradecer a la prensa haber dado repercusión a su situación, así como a todos los grupos políticos municipales, a la Subdelegación del Gobierno, "que nos recibiu", y a la Deputación de Pontevedra, "que nos vai recibir o vindeiro xoves". Sin embargo, Carla sostuvo que "botamos un pouco en falta o apoio da Xunta, porque aínda que non teña nada que ver coa Sareb esperabamos que polo menos nos apoiasen".

El pasado miércoles, en una reunión mantenida en el Concello de Barro entre vecinos y vecinas, representantes de la Sareb e Hipoges, la empresa de gestión de activos que actúa en este caso, se les ofreció a los afectados la posibilidad de compra de la vivienda o local con carácter preferente. Lo que no tiene un futuro muy claro son los contratos de alquiler, puesto que la propia Sareb recuerda que la situación actual se produce "tras la decisión del juzgado de declarar que no tienen derecho a permanecer como arrendatarios en base a los contratos de alquiler que firmaron con el anterior propietario". La propuesta no resultó suficiente para la plataforma de afectados. Carla Carballo explicó que se trató únicamente de una propuesta verbal y que los inquilinos aspiran a tener el mismo precio de compra que pagó la Sareb.

