Vilanova contrata un autobús para poder acudir al Momo desde Pontevedra, Meis y Vilagarcía

Si vive usted en Pontevedra, Barro, Meis o Vilagarcía, quiere participar en la Festa do Momo del domingo y no dispone o no está por la labor de hacer uso del coche, el Concello de Vilanova pone a su disposición un autobús. Se llama Momobús y ha sido contratado a la empresa Autocares Abalo. Saldrá a las 15.20 horas de la estación de Pontevedra y hará paradas en Campañó, Curro, San Lourenzo de Meis, A Goulla, Vilanoviña, Baión, Rubiáns, As Carolinas, río do Con y en la avenida de Cambados en las paradas situadas frente a Abanca y el Eroski. El autobús llegará a tiempo para el desfile, que saldrá a las cinco de la calle González Besada y hará el recorrido de vuelta a las nueve de la noche.

Para los jóvenes con la tarjeta Xente Nova, el servicio resultará gratuito.

Con esta medida, el Concello de Vilanova pretende incentivar la participación a una fiesta que se anuncia multitudinaria. Según sus cálculos, más de 1.500 personas participarán en el desfile y 20.000 lo seguirán en la calle a lo largo del recorrido. Quienes acudan en autobús no tendrán el problema de buscar aparcamiento ese día. El resto tendrá que hacer uso de los estacionamientos habilitados para ese día en la zona de O Terrón.





