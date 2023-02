Firman el convenio para la construcción de un nuevo centro de salud de Barro

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, firmaron este viernes el convenio para la construcción de un nuevo centro de salud en ese concello.

En la firma estuvieron acompañados por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López Diéguez, por el gerente del área sanitaria, José Flores Arias, y por el concejal de obras de Barro, Iván Bello Ferreiro.

Abraldes afirmó sentirse muy satisfecho "pola velocidade á que se xestou toda a tramitación" que permitió que Barro haya adelantado a muchos otros concellos pendientes de este tipo de infraestructuras. "Fomos capaces de conseguir da Xunta o seu compromiso para construír un novo centro de saúde en tempo récord, porque sabemos que hai concellos que levan máis de 20 anos cos trámites", dijo el alcalde.

García Comesaña agredeceu al concello de Barro por su "predisposición e a súa colaboración" con la Xunta en este plan de insfraestruturas de Atención Primaria. "Pedímoslle ao alcalde un compromiso e o tivemos dende o primerio minuto", añadió el conselleiro.

En el convenio, la administración autonómica asume el compromiso de contratación del proyecto y obra, mientras que el concello asume el de realizar todos los trámites patrimoniales y urbanísticos que sean necesarios a fin de posibilitar la cesión de la parcela, que contará con aproximadamente 600 metros cuadrados, además de asumir la exención del IBI y a recoger la bonificación del 95% para obras de especial interés municipal y dar a la obra del nuevo centro de salud esta consideración.

El actual centro de salud, con una antigüedad de 40 años, carece de accesos adecuados, sus instalaciones son muy anticuadas y una evidente limitación de espacios.

El plan funcional que se contempla para este nuevo centro de salud lo dota con cuatro consultas de adultos, una sala polivalente, una sala de toma de muestras, área de pediatría con dos consultas y una consulta de matrona, lo que supone, con respecto al centro actual, incrementar en una sala polivalente, una consulta de enfermería pediátrica y una sala de juntas para el personal, así como habilitar un área de la mujer con una consulta de matrona.

Este plan resultaría en un edificio de unos 800 metros cuadrados, más que duplicando la superficie de 320 metros cuadrados del actual centro de salud.

MEIS

La Consellería de Sanidade también comenzó los trámites con la Axencia Galega de Infraestruturas para poder licitar el futuro centro de salud de Meis. El servicio de Patrimonio del Sergas ya contactó con el concello para solicitar la documentación necesaria para completar el proceso de cesión de la parcela a la Xunta.

La polémica surgió porque el anuncio lo hizo el PP de Meis, tras una reciente entrevista de su candidata, Marta Lucio, con el conselleiro algo que fue calificado como una "deslealdade institucional" por la alcaldesa, la socialista Marta Giráldez, mientras que García Comesaña dijo no entender "que á alcaldesa lle pareza mal que un veciño e ademáis candidato pregunte polo estado, ela non preguntou, a candidata si que preguntou e por suposto non temos nada que ocultar".

https://pontevedraviva.com/xeral/92497/concello-conselleria-firman-convenio-construccion-centro-salud-barro/