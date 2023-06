A 72 horas de la investidura, una veintena de concellos desconoce quiénes serán sus alcaldes

El papel de pequeños partidos e independientes será decisivo | PSdeG y BNG sumarán 150 gobiernos y el PP, al menos 135

El regreso al escenario político tradicional en Galicia en las elecciones de 2020, en las que desapareció en Marea y PP, BNG y PSdeG quedaron como únicas fuerzas con representación, tuvo su eco el pasado 28 de mayo, en unas municipales en las que gran parte de las mareas municipalistas fueron barridas o quedaron reducidas a una mínima expresión. En ese escenario, la fragmentación política tan solo mantiene en el aire poco más de una veintena de alcaldías a 72 horas de que se voten las investiduras de alcaldes el sábado. En estos municipios, los independientes tienen las llaves del poder.

Un concello destaca por encima de todos porque podría alterar parte del panorama político gallego: Ourense. La Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome se convirtió en primer fuerza con 10 ediles, por 7 del PP, 6 del PSdeG y 4 del BNG. Populares y socialistas habían garantizado impedir por todos los medios que el actual regidor en funciones retuviese el poder, al que llegó en 2019 gracias al apoyo del PP, a pesar de que el entonces líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, lo consideraba “letal” para los intereses de la ciudad. A cambio, el PP mantuvo la Diputación de Ourense.

El líder de los socialistas, Valentín González Formoso, ha situado como prioridad apartar a José Manuel Baltar (PP) de la Presidencia de la Diputación de Ourense, que dirige desde hace 12 años, a los que se suman dos décadas de su padre. Cazar esa pieza política supondría un triunfo incontestable para el PSdeG, pero para ello debe lograr la colaboración explícita o implícita de Jácome. El PP está a uno de la mayoría absoluta con 12 diputados, por 7 socialistas, 3 del BNG y 3 de DO. Y eso que ha prometido no negociar con él. El PP también ha prometido no pactar con Jácome, pero quiere mantener la Diputación. Las maniobras se suceden y cada parte trata de conseguir sus objetivos. Los ciudadanos no saben aún quién dirigirá la tercera ciudad de Galicia ni una de las cuatro diputaciones.

La alianzas que mantienen desde mediados de los años 90 PSdeG y BNG y las mayorías absolutas del PP dejan claro gran parte del escenario municipal gallego. Los de Alfonso Rueda lograron el 28-M 135 mayorías absolutas, por 56 del PSdeG y 17 del BNG. Sin embargo, estos últimos ya han firmado una nueva alianza para sumar esfuerzos allá donde sea posible y entregarse las alcaldías que puedan respetando quién haya tenido más votos, relegando al PP aunque este haya sido la fuerza más votada, caso de A Coruña o Lugo, por ejemplo. Negociar bipartitos queda en manos de cada agrupación.

Esta misma clase de alianzas las han firmado los populares fuera de Galicia al poder sumar con Vox en lugares donde no fueron la lista más votada. En la comunidad gallega, carece de esos aliados. Necesitan independientes.

La veintena de consistorios pendientes de disipar el misterio de quién dirigirá su destino los próximos cuatro años representan poco más del 6% del total, lo que evidencia la claridad del resultado del 28-M: donde PSdeG y BNG suman mayoría gobernarán, por lo que los primeros calculan que llegarán a unas 110 alcaldías por unas 40 nacionalistas. En total, alrededor de 150.

A esos datos se unen 7 mayorías absolutas de independientes, por lo que son alrededor de una veintena de concellos los que mantienen la incógnita al cierre de esta edición, pues las negociaciones se mantienen vivas en lugares como A Guarda, donde es posible un pacto a tres entre BNG, PSOE y Espazo Común para evitar que gobierne el PP, o Cambados, con una alianza a cuatro como freno al PP. En Barro, por ejemplo, Xuntos por Barro le ha ofrecido el apoyo para que tenga el bastón de mando al PSOE, que es la tercera fuerza.

Situaciones similares se están viviendo en estos momentos en concellos como Pazos de Borbén, A Capela, A Pobra, Cabanas o Dodro, entre otros, según los resultados del 28-M y los datos ofrecidos por los partidos gallegos.

Ponteareas es ejemplo de las negociaciones contra el reloj que mantienen sus representantes antes de los plenos de investidura del sábadoo. El escenario es enrevesado, con la popular Nava Castro, con 7 ediles, frente a 6 de BNG, 2 de PSOE, 4 de ACIP, 1 de PEC y otro de IP. El lunes, tendía la mano a ACIP para gobernar en coalición, pero con la condición de reservarse la Alcaldía. Todavía no hay acuerdo.

