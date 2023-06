BNG e PSOE de Barro iniciarán as negociacións este martes

Fernández Abraldes (BNG) e José Sanmartin (PSOE) nos intres previos á investidura de 2015. G. GARCÍA

A formación nacionalista acordou chamar ao PSOE na asemblea do venres e anunciou que irá publicando os avances das conversas no seu perfil oficial de Facebook

O BNG de Barro iniciará esta semana, previsiblemente, este martes a última hora da tarde, os contactos co PSdeG PSOE para negociar un posible pacto de Goberno. Os nacionalistas, que a semana pasada foron acusados polo PSOE pola dilación en chamalos, fixeron público o acordo adoptado na súa asemblea local, celebrada o venres pola noite e na que se ratificou a decisión de "comezar a vindeira semana as negociacións co PSdG-PSOE para buscar un acordo que permita reeditar un goberno bipartito en Barro, o que lle dará estabilidade ao mesmo ao longo do próximo mandato".

Por outra banda, a formación acordou dar traslado de todos e cada un dos movementos deste proceso de negociación aos veciños e veciñas "en aras dunha total trasparencia das mesmas". O comunicado insiste en que "o BNG traballará para acadar un acordo de goberno co PSdeG-PSOE, seguindo as directrices do que acordaron as nosas formacións nos seus respectivos órganos de dirección". A primeira das notificacións, este luns, foi a data para o primeiro encontro, que terá lugar na sede da formación nacionalista.

A comunicación non foi a única ao respecto, senon que o PSOE tamén usou o perfil oficial en Facebook para tranquilizar aos votantes e sinalar con claridade que "non faremos pactos contra natura". Deste modo, José Sanmartín despexa dúbidas sobre a posibilidade de aceptar presentarse como candidato á Alcaldía con apoios do edil do PP e dos dous edís ‘expopulares’ de Xuntos por Barro. O perfil tacha a idea de "confabulacións dos medios" e pide celeridade ao BNG para "avanzar na negociación de temas como os servizos na parroquias ou as melloras urxentes no Colexio de Barro".

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarca-de-pontevedra/bng-barro-acordou-asemblea-iniciar-negociacions-co-psoe/202306052127551256681.html