Editorial: "Money, money,money...must be funny". SocioEuros de Barro #SanmartinAlcalde

Ayer relataban presentes en el Salón de Plenos que Sanmartín estaba compungido. Rostro serio. Con apatía, cara de pocos amigos.

La escenificación fue buena, muy buena. Enhorabuena por tu "no valentía". Los que ayer estábamos allí, casi nos creemos que estabas votando "no votando" a disgusto.

Que estabas roto de dolor por dentro. Hasta nos has dicho que:

A data de hoxe, non hai un acordo de Goberno pactado nin firmado.

O grupo Socialista cumpliremos co acordo marco que firmaron dende a Dirección Nacional.

Seguiremos traballando dende a posición que nos corresponda ou ben no goberno ou na oposición. Qué bonito! Si estuvieses en Cataluña, te daríamos el título que tenía Jordi Pujol, "Molt Horable". Pero, querido compungido, roto y apático José Sanmartín, lider del PSOE de Barro: Has cumplido con tu trabajo inicial.

#AbraldesAlcade. Eso sí que sí. El resto que nos contabas fueron chorradas, palabrería y memeces varias. Tu papel queda bien representado, como ya dijimos. Eres una muleta torera, un porteador del Himalaya o un Sancho Panza (sic) de la política en Barro. Y no contento con una vez y una patada, vamos cumplir con la tradición que no hay dos sin una.

Pero por mucho que nos intentes vender, una imagen vale más que mil palabras. Y nosotros dejamos una imagen en esta editorial. TU SUELDO. La paguita que vas a tener, tres billetitos de nada. Que a burra non se mantén sola.

Tu voto que fue un "no voto" ha servido para justamente hacer continuar lo que los vecinos pidieron al contrario. Un cambio. Pero no. La culpa es tuya, sólo tuya. Queríamos un alcalde socialista, íbamos a hacer historia, pero has preferido ser cola de león.

Sin entrar en ordinarieces, conocido como mandado cuya definición es: Persona que hace algo por encargo de otro y también se le puede conocer como mandadero, mensajero, encargado, comisionado, recadero, emisario.

Y entrando en ordinarieces, te recomendamos que busques la siguiente definición: Persona entremetida , bulliciosa y de poco provecho. Te ayudamos con los sinónimos: tarambana, zascandil, chiquilicuatro, chisgarabís, botarate.

Danos las gracias por aprender un poco de lengua española de paso, y recordarte que después de lo que has hecho, termina el trabajo: A pescar un sueldito que los tiempos y la inflación no están para tomárselo más a broma como has hecho tú.

No nos vendas la moto que no hay nada de nada. Claro que hay. Sólo has querido esperar un poquito para que no te "ajusticiasen" en la Festa do Viño.

Hasta pronto Teniente Alcalde Sanmartín.

PD: Para tus memorias o una inscripción en la lápida, utiliza este título "Sanmartín, Lo que pudo ser y no fue."