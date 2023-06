El PP le tira los tejos al PSOE en Barro y los socialistas no rechazan a la derecha

El socialista José Sanmartín, que encabezó una lista que consiguió tres ediles, está siendo el protagonista de la resaca electoral. PSOE de Barro

José Sanmartín, alcaldable del puño y la rosa, tendría el apoyo suficiente para ser alcalde y apartar al BNG, que es la fuerza más votada 03 jun 2023 . Actualizado a las 09:23 h.

Acertar con los tiempos suele ser importante en política. Por eso ayer dirigentes del PP en Pontevedra indicaban que era muy precipitado pronunciarse sobre el culebrón político de Barro, donde el exregidor Landín —antes en el PP y ahora en un nuevo partido, que sacó dos ediles— lanzó un órdago a la grande, diciendo que le ofrece la alcaldía al PSOE —con tres actas— con tal de sacar del medio al BNG —la fuerza más votada, con cinco concejales—. Y los socialistas no le dijeron un sí, pero tampoco le rechazaron. A micrófono cerrado, los líderes populares reconocían que esto es una actuación de teloneros a la espera del concierto, donde BNG y PSOE acabarán pactando tal y como lo hacen en casi todos lados. Y que mejor no saltar al barro. Sin embargo, el candidato popular en el municipio, Eduardo Ruadas, aún compartiendo el argumento de sus líderes, sí echaba leña a la hoguera mediática. ¿Por qué? Porque cree que los vecinos piden un cambio y que es mejor hacer alcalde al portavoz socialista, José Sanmartín, que enfrentarse a un nuevo mandato comandado por el BNG. Y eso implica que la aritmética sí le daría al socialista Sanmartín para ser alcalde con apoyo de la derecha.

¿Aceptará José Sanmartín tal cosa, teniendo en cuenta el pacto previsible entre PSOE y BNG para favorecer las alcaldías allí donde uno dependen de los otros a lo largo y ancho de Galicia? La respuesta debería ser un no. Y tanto PP como el grupo encabezado por Landín sospechan que así será. Sin embargo, el protagonista del asunto, José Sanmartín, sigue deshojando la margarita.

Ni un reproche al PP o a Landín

Ayer, después de que el jueves, por boca de su candidato, el PSOE de Barro dijese que quiere reclamar la alcaldía, que reprochase al BNG no haberse portado bien en el bipartito de hace cuatro años o que incluso calificase de «soberbios» a sus antiguos socios, muchos cargos socialistas que tienen que pactar con el BNG en otros concellos esperaban que la dirección provincial del partido le diese un toque de atención al alcaldable. Y que se zanjase el asunto con un comunicado contundente, quizás redactado por los responsables provinciales y no por los socialistas de Barro. Realmente, ayer sí hubo comunicado. Sanmartín señaló que prefería enviar una nota a pronunciarse verbalmente, como lo había hecho el primer día.

Sin embargo, ese escrito del PSOE de Barro es bastante tibio y, desde luego, no implica un rechazo a la derecha. Es más, con el único partido contra el que carga explícitamente es el BNG. El comunicado comienza diciendo: «O día 28 de maio escoitamos atentamente a vontade de cambio da veciñanza de Barro». Es decir, de los resultados electorales el PSOE deduce que tiene que haber un cambio en Barro, aunque el BNG, hasta ahora en la alcaldía, volvió a ser la fuerza más votada. Luego, los socialistas hablan de que reunieron ya a su militancia y a sus simpatizantes para trazar su hoja de ruta y añaden: «Nós traballamos polo noso programa e nada máis e nada menos». Y concluyen: «Os socialistas de Barro lamentamos que o BNG non teña feitos os deberes, que a unha semana dun claro e contundente resultado electoral non nos teña chamado para negociar, para visibilizar a vontade do pobo e continúen celebrando un éxito que nin tiveron, nin van ter. Así non».

La posición discreta del BNG

¿Qué dice el candidato del BNG? Con su discreción habitual y siempre adepto a eso de que uno vale más por lo que calla que por lo que cuenta, ni Fernández Abraldes ni los suyos entran al trapo en esta historia. Se limitaron a hacer cronología. Señalaron que el alcalde en funciones y alcaldable nacionalista telefoneó a su homólogo socialista la noche electoral para darle la enhorabuena. Y que el miércoles 31 le emplazó a hablar cuando el BNG celebre su asamblea.

