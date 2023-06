Editorial: "El sueño de una noche de verano" o también llamado José Sanmartín "Alcalde"

Ya lo decía Shakespeare: El sueño de una noche verano, o algo así como una historia cómica de un triángulo amoroso griego antiguo, que se desmorona en circunstancias hilarantes en el bosque con la ayuda de algunas hadas traviesas, que al final convencer a los seres humanos que los extraños eventos de la noche debe haber sido sólo un sueño .

Ya más en lo terrenal y más apegado a la parroquia y los lugareños, (o que son os paisanos de toda a vida), el resumen es que no ha habido ganas, no ha habido deseo, no ha habido ilusión, incluso no habría competencia (dicen los más malvados). Y eso pensamos los vecinos. Al final, se busca comodidad y sumisión. Sí, José Sanmartín nunca pensó en ser alcalde de manera real. Ni cuando se presentó a las elecciones.

La ocasión "la pintaban calva", pero ha venido el BNG y ha impuesto su ley, su criterio y sus órdenes, y Abraldes será mañana alcalde, y Sanmartín será la muleta y la paguita del gobierno de coalición BNG y PSOE en Barro.

Su excusa será "no me dejaban desde Vigo y desde Santiago". Eso los vecinos de Barro no lo entienden ni entenderán. Querer es poder Sanmartín. Si quieres ser alcalde, podrías ser alcalde.

Pero para eso hay que saber que gobernarías en minoría y tendrías que estar dedicado en cuerpo y alma a ser alcalde. Pero no. No te interesa.

Es mucho mejor tomar unos vinos, ir al fútbol, montar excursiones y otros tinglados, que trabajar de verdad. Tampoco es que Abraldes trabaje mucho, más bien nada. Pero al menos, está muerto de miedo si no es alcalde.

Que necesita jubilarse y que la cotización a la Seguridad Social se la sigamos pagando nosotros. Al menos le pone ganas a ser a toda costa alcalde.

Y a tí con una paguita y e invitándote a ser una muleta temporal, no te olvides que sólo vas a durar 4 años, el asunto te va a ir muy cómodo, pero de mal a peor.

Porqué hay que pensar antes de decidir, y claramente no lo has hecho:

Previsiblemente, el PP gobernará el 23 de Julio en España, y eso significa bye bye a Pedro y la estructura del gobierno PSOE. Ya sabes que hasta tu secretario David Regades, confía tanto en seguir el PSOE en el gobierno, que va de número 1 al Congreso y deja un sueldazo de 150.000 euros en la Zona Franca, al lado de casa por ir todas las semanas a Madrid y ganar "sólo" 50.000. Primer aviso de "sálvese quién pueda".

El PP sigue gobernando hasta julio del 2024 en Galicia, y la Xunta, y guste o no, el apoyo para proyectos en Barro, llega desde Santiago en su gran mayoría. Y todos sabemos que el PP en Barro tiene mucha influencia en el Obradoiro. Deberías tenerlo en cuenta, pero no lo has tenido. Segundo aviso.

Y ya por último, el PP gobernará en la Diputación de Pontevedra. Ayer mismo en Rodeiro, tierra que no te es nada desconocida, ya que tú no eres un "pata negra" de Barro, y sí un "extanjero" del Corpiño (Lalín), hicieron una sucesión de 16 dimisiones para que tomase mañana acta el "concejal" Luís López, "Lugués". Ese mismo que "montó" una charanga en Barro decía Landín. Pues vaya con la charanga, el PP en Barro tiene a todos los apoyos en la línea, y añadimos para no olvidar que tu amada e idolatrada Carmela Silva, en breve ex-presidenta, también ha buscado acomodo en el Senado, conocido como cementerio de elefantes. Tercer aviso y cuerpo a tierra.

Adiós apoyos del gobierno central, adiós a "mamá Diputación", ¿quién va a sostener un gobierno bipartito del BNG y PSOE cuando los gobiernos son monocolor del PP?



¿Y tú? ¿Has pensado bien tu proyecto, tu futuro y tus votos ?

Creemos que no.

O creemos que sí.

Pero mañana nos sacarás de dudas.