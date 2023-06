El PSOE señala a Abraldes por "non chamar" para pactar y este responde que sí lo hizo

► El BNG de Barro dice que se telefoneó al PSOE el día de las elecciones y que el 31 de este mes el alcalde les emplazó para la semana próxima

photo_camera Fernández Abraldes. GG

Marejada política en el concello de Barro a raíz de las publicaciones del PSOE en su cuenta de Facebook en las que se sugería que esta lista podría aspirar a la Alcaldía (manteniendo el uso del hastag #sanmartínalcalde), pese a ser la segunda más votada, con tres ediles, por detrás de la del BNG, que cuenta con cinco.

El papel del partido independiente del exalcalde José Antonio Landín, Xuntos por Barro, que recientemente afirmó que, en caso de solicitarle Sanmartín el apoyo, su formación sí se lo daría a la segunda lista más votada en detrimento del BNG ha hecho correr ríos de tinta en las últimas horas, al entenderse que la Alcaldía quedaría a expensas de un voto del PP (con un único edil, Eduardo Ruadas). Sin embargo, de presentar a su candidato a la Alcaldía, el PSOE estaría actuando en claro contraste con las directrices a nivel autonómico, que el pasado jueves anunció que se facilitarían los gobiernos de progreso en todos los concellos gallegos.

De hecho, este reciente anuncio coincide con las primeras manifestaciones sobre preferencias por parte de los dos partidos del bloque de izquierdas. El primero en postularse en sus redes sociales y también con un comunicado fue el PSOE, que, ante las "presiones mediáticas", deja claro que su preferencia es el BNG aún cuando la formación, según ellos, "non fixo os deberes" y no está contando con el PSOE.

"Nós traballamos polo noso programa e nada máis e nada menos. A nosa principal idea que contempla o noso programa é igualar a todas as parroquias en servicios facendo así mención ao noso lema de campaña de gobernar para todos e todas", indica el comunicado socialista, que sigue reconociendo que «lamentamos que o BNG non teña feitos os deberes, que a unha semana dun claro e contundente resultado electoral non nos teña chamado para negociar, para visibilizar a vontade do pobo e continúen celebrando un éxito que nin tiveron, nin van ter. Así non", concluyen.

Estabilidad

El PSOE deja entrever su malestar por la ausencia de una llamada por parte del BNG, aunque la formación nacionalista no comparte estas afirmaciones y aclaró pocas horas después en su perfil oficial que sí hay comunicación. "O propio día dos comicios o candidato do BNG, Xosé Manuel Fernández Abraldes, telefonou ao candidato do PSdG-PSOE para transmitir os parabéns do BNG por teren acadado os seus mellores resultados históricos no concello de Barro, con tres concelleiros e sendo segunda forza", afirma el texto en el que ratifican que "o BNG avoga como primeira opción por un pacto co PSdG-PSOE para garantir a estabilidade de goberno nos vindeiros catro anos e por garantir, así mesmo, un goberno de esquerdas no concello de Barro".

Además, para despejar dudas, sostienen que "o pasado 31 de maio o candidato do BNG comunicouse en persoa co candidato do PSdG-PSOE para transmitirlle a intención do BNG de manter un encontro na semana próxima entre ambas formacións, despois de que o BNG celebrase a súa Asemblea Local para analizar os resultados, definir as liñas de negociación e facultar unha comisión para a negociación". Los de Abraldes, además, afirman que promoverán que se cumpla el sentir del concello, en el que "as forzas da dereita quedaron relegadas a tres concelleiros".

