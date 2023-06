Editorial: Sanmartín tiene que ser alcalde. O no.

Llevamos 7 días convulsos en Barro.

Ese pueblo que nunca se inmuta, que vive adormilado, como ciudad dormitorio de Pontevedra. Ese pueblo que durante 32 años sólo veía una opción política, el PP/Landín, que durante 4 años una alianza de "perdedores" gobernó, el BNG y PSOE, y en los últimos 4 años, una mayoría absoluta nos devolvió al día de la marmota con el BNG.

Pero todo ha cambiado, según el BNG para mal, porqué han recibido un castigo y ya no tienen la mayoría absoluta. Según el PSOE, han crecido en votos y se sienten fuertes con ganas de echar un pulso. Para el PP, un cambio de cartel que vino tras una expulsión del histórico Landín, que a su vez, cabreado por no "saber irse después de 40 años", con su marca PLIN obtiene 2 concejales, y....hete aquí, la suma de todos menos el BNG da una mayoría de investidura del PSOE. Eso debió de pensar Sanmartín el domingo pasado.

Es mi momento.Y tiene razón.

Hemos vivido gobiernos independientes, de AP, del PP, del BNG y nos falta el PSOE, o no? Eso debió de pensar, "merezco una oportunidad". Y quizás sí.

Porqué al final una alianza de "perdedores" que gobernó Barro hace 8 años (recordemos PP 5, PSOE 2 y BNG 4) tiene la misma legitimidad de hacerlo en el 2023. En aquellas, al BNG de Abraldes eso de que "gobierne la lista más votada"... dónde estaba querido Alcalde que podrías ser Ex?

Y cuanto menos, una oportunidad merece Sanmartín. Le toca saborear el sueldo de alcalde, la dedicación exclusiva, utilizar el ayuntamiento como altavoz del PSOE como ha hecho el BNG los últimos 8 años, aunque no haya hecho nada de nada, viviendo de las rentas de los últimos gobiernos del PP.

Pero ahora que la democracia ha hablado, por lo visto no ha hablado bien en el idioma del BNG. Ha hablado en un idioma en el que obligatoriamente Sanmartín tiene que ser sumiso del BNG porqué lo dice Abraldes. Y punto. Aquí no se discute,

Pero claro, las urnas han hablado un idioma que permite que Sanmartín pueda ser alcalde. O no.

Depende del PLIN y del PP. ¿Pero que dicen ellos? Pues Landín dice que no sea miedicas que le da sus votos (2) y el PP (1) dice que lo mejor es que haya alternativa al BNG. Sumemos el PSOE (3). Y tenemos los 6 votos para que en primera votación haya un alcalde del PSOE.

Sí, #SanmartínAlcalde. Dejadlo gobernar con 3 concejales. Lo puede hacer muy bien. O lo puede hacer muy mal. Pero dejadlo gobernar.

Es lo único que aún no conoce Barro, el PSOE en el gobierno.

O No. No tiene que ser alcalde.

Porqué mandan los partidos, lo que digan las estructuras. Lo que digan un dirigente de Santiago y otro de Vigo que negocian ciento y pico alcaldías de sumas de perdedores. Sí esas mismas que se harán en Pontevedra para que Lores sea alcalde, y esa misma que Abraldes no quiere en Barro porqué le afecta.

A lo mejor tampoco tiene que ser alcalde porqué dicen que es buena persona. Dicen que es agradable y bienqueda. Objetivamente, más bienqueda que Abraldes, imposible. A todo sí, aunque no. O no haga nada.

A lo mejor tampoco tiene que ser alcalde porqué tiene que dejar su trabajo para dedicarse en exclusiva a la alcaldía, y ello supone que Abraldes debe volver a trabajar ¿ en ? Quizás ahí hay otro problema.

O no. No tiene que ser alcalde porqué no le da la gana. Y entonces no será alcalde porqué nunca más podrá ser alcalde. Porqué su cometido será siempre ser "muleta del BNG" hasta que cambien las tornas y en política "nada es para siempre". Que se lo digan a Landín, que creía que nunca llegaría el momento de ser ex-alcalde. Y tampoco, volverá a ser alcalde.

Así que #SanmartinAlcalde. O no.