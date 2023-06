Editorial. Sanmartín: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. O no.

Habemus pacto. Eso dicen, sobre todo, afines al BNG de Barro. Eso dicen para demostrar que lo que dicen es lo que debe de ser, tiene que ser y debería de ser.

¿Pero si no es? Grandilocuencia aparte, dice uno de los negociadores que "específicamente" trataron los votos de la investidura, y sí, "habemus papam Abraldes".

También nos cuentan que además del sueldo de Abraldes, Sanmartín tiene que tener su propia "paguita", y le vamos a dar una media dedicación. Algo así como unos 20.000 € al año sin sumar los gastos de seguridad social que serán otros 9 o 10.000 eurazos.

Pero a lo que se ha llegado es a un acuerdo de programa, de gobierno y lo más importante: De sueldos.

Barro pagará dos sueldos. Que a los 34.000 de Abraldes, vamos a ponerle otros 20.000 de Sanmartín.

Así que sin Seguridad Social de ambos, los 3.637 vecinos de Barro, vamos a pagar al mes unos 4.500 euros, Seguridad Social a parte. Que somos ricos, que no hay problema. Don Pueblo paga todo.

Pero Sanmartín... pudiendo elegir entre "cabeza de ratón o cola de león", decide quedarse por lo segundo.

La pregunta es ¿podría ser "cabeza de ratón"? Pues el run run de tabernas dice que sí. Y de paso, nos ahorraría un dinerito a todos los vecinos, que no están las cosas para andar desperdiciando recursos.

Y además, ser "Alcalde" no es lo mismo que ser "Teniente Alcalde". Que teniente, significa "tener o aguantar, soportar" en este caso al primero. Lo que es el papel de segundón de toda la vida.

Sanmartín, volverá a darle soporte al BNG, otra legislatura más, volverá a ser la muleta, para en las próximas municipales del 2027, recibir otra patada de mayoría absoluta del BNG y volver a "sufrir" como estos 4 años pasados. Quizás lo necesita. La autoflagelación es importante y necesaria en el caso de los segundones.

Pero vayamos a la parte bonita de la cuestión:

José Sanmartín, Ilmo. Alcalde-Presidente del Concello de Barro

Lía Rodríguez, Primera Teniente-Alcalde

Rocío Touriño, Segunda Teniente-Alcalde

Y todo esto, sin depender del BNG o quizás llegando a acuerdos puntuales, ya que es tan buen negociador, también a la derecha independiente del PLIN o incluso el PP.

Pero serías sólo tú. Only you: "Alcalde". Y además, en lugar de media dedicación, te necesitaríamos full time, así que los 34.000 € al año para ti solito. Enteritos, que la vida no está para perder dinero Sanmartín.

Pero tampoco está la vida para que el PSOE siga perdiendo más poder territorial. Sin Carmela y Mosquera desde Diputación ayudando, muy poco Teniente vas a ser, pero muy Alcalde podrías ser.

Al Alcalde lo reciben en la Xunta, a los tenientes, la cosa tiene que ir muy mal para ello.

Y una alcaldía más para el PSOE en la provincia, mal del todo no le viene, pero.....

HABEMUS PACTO. Así que todo esto ya no será. O si. O quizás. O nunca máis.

PD: El sol sólo pasa una vez por la puerta.